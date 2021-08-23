Названы 3 правила на пути к стройности и идеальному телу

Для того чтобы похудеть и сохранять вес, недостаточно посидеть на диете. Необходимо менять привычки и образ жизни.

Это поможет оставаться всегда в отличной форме. 3 правила на пути к стройности назвала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Как похудеть без вреда для здоровья

Новый естественный режим питания

Вы должны есть тогда, когда возникает чувство голода. По словам эксперта, при таком подходе можно есть любую пищу, но только до утоления голода. Важно тщательно пережевывать пищу, чтобы организм чувствовал насыщение. Также не рекомендуется совмещать приемы пищи с другими занятиями (просмотром фильмов, играми и т.д.).

Физическая активность

Спагетти со шпинатом и сливками, макароны по-флотски, а, может, просто спиральки с сезонными овощами или сыром? Мы не знаем, чем вы дополняете макароны. Но уверены, что продукцию брендаоценит каждый!

Не все люди готовы заниматься спортом, но физическая активность все равно нужна. Выберите ту деятельность, которая вам по душе. Желательно делать это в одно и то же время суток.

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Тогда тело с каждым днем будет просить движения все больше и без лишней еды будет вырабатываться гормон радости, который мы все так жаждем получить, съедая, например, что-то сладкое,

– пояснила Елена Кален.

Анализы

Рекомендуется сдать анализы и проверить, каких витаминов не хватает организму. Витаминно-минеральный комплекс позволит поддержать себя и снизит тягу к еде.

Текст публикации Елены Кален:

Как научиться избавляться от лишнего веса легко, эффективно и без вреда для здоровья? Делюсь проверенными правилами.

Установить новый естественный режим питания, ориентируясь на чувство голода. При таком подходе можно есть любую пищу, когда есть специфические ощущения в районе желудка и прекращать ее прием в момент, когда голод утолен. Для этого стоит тщательно пережевывать еду и не совмещать прием пищи с другими видами деятельности. Тогда центр насыщения получит сигнал о том, что еда больше не нужна за счет меньшего количества пищи.

Если нет желания или возможности заниматься спортом, то занимайтесь физической активностью, которая приносит удовольствие. Желательно делать это в одно и то же время суток. Подходит все, что действительно нравится. Тогда тело с каждым днем будет просить движения все больше и без лишней еды будет вырабатываться гормон радости, который мы все так жаждем получить, съедая, например, что-то сладкое.

Можно сдать анализ на недостаток витаминов в организме и поддержать себя в весенний период качественным витаминно-минеральным комплексом. Это снизит тягу к еде, которая может быть вызвана нехваткой определенных элементов.