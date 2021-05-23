12 неожиданных фото из жизни настоящего перфекциониста

23 мая 2021 , 15:30
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Перфекционисты стремятся к совершенству во всем – от рабочей обстановки до простой прогулки. У таких людей и дома все идеально разложено, расставлено и убрано. Малейшее нарушение гармонии для перфекциониста – катастрофа!

В этой подборке – примеры образцового бытового перфекционизма. Вот не знаем: восхищаться нам или завидовать? А вам такое повторить слабо?

Интересно: 20 идеальных фото для тех, кому надоело несовершенство мира

1. Настенный органайзер, в котором все расположено по размерам и цветам

Фото pinterest

2. Сортировка яиц фермером-перфекционистом

Фото reddit

3. Сложенные кофточки на полке моей мамы

Фото pinterest

4. Шкаф настоящего перфекциониста

Фото pinterest

5. Сортируй и собирай – два основных правила перфекциониста

Фото pinterest

Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica.

6. Зачем прятать кабели, если можно превратить их в картину?

Фото pinterest

И еще: 10 фото, которые вызовут улыбку на лице каждого перфекциониста

7. Полка с инструментами, которой можно любоваться вечно

Фото twizz

8. Когда ты сначала перфекционист и только потом – электрик

Фото linkedin

9. Когда даже книги на полках – словно картина

Фото ebaumsworld

10. Ничего удивительного. Просто рассортированные по цветам вешалки.

Фото reddit

11. У настоящих перфекционистов вещи даже сушатся по цвету

Фото madreshoy

12. Холодильник перфекциониста

Фото bigsandysuperstore

Автор: Сніжана Лісова