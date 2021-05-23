12 неожиданных фото из жизни настоящего перфекциониста

Перфекционисты стремятся к совершенству во всем – от рабочей обстановки до простой прогулки. У таких людей и дома все идеально разложено, расставлено и убрано. Малейшее нарушение гармонии для перфекциониста – катастрофа!
В этой подборке – примеры образцового бытового перфекционизма. Вот не знаем: восхищаться нам или завидовать? А вам такое повторить слабо?
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1. Настенный органайзер, в котором все расположено по размерам и цветам
Фото pinterest
2. Сортировка яиц фермером-перфекционистом
Фото reddit
3. Сложенные кофточки на полке моей мамы
Фото pinterest
4. Шкаф настоящего перфекциониста
Фото pinterest
5. Сортируй и собирай – два основных правила перфекциониста
Фото pinterestОставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica.
6. Зачем прятать кабели, если можно превратить их в картину?
Фото pinterest
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7. Полка с инструментами, которой можно любоваться вечно
Фото twizz
8. Когда ты сначала перфекционист и только потом – электрик
Фото linkedin
9. Когда даже книги на полках – словно картина
Фото ebaumsworld
10. Ничего удивительного. Просто рассортированные по цветам вешалки.
Фото reddit
11. У настоящих перфекционистов вещи даже сушатся по цвету
Фото madreshoy
12. Холодильник перфекциониста
Фото bigsandysuperstore