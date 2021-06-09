Мыть посуду – как на праздник: 10 советов, которые сделают этот процесс намного приятнее

Думаете, что мытье посуды – одна из скучнейших домашних обязанностей? Хотя, если вы терпеть не можете это дело, скорее всего, именно вы и справляетесь с ней лучше других. Поэтому вам наши лайфхаки пригодятся даже больше, чем безалаберщинам, которые моют посуду лишь для проформы.

Наши советы сделают мытье посуды проще и веселее. Так что улыбочка: вы идете к мойке!

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Без защиты никуда

Не жалейте денег на хорошие перчатки – в них все не так печально.



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Перерыв – святое дело

Старайтесь перемыть все, что можно, при приготовлении – пока нагревается духовка, закипает вода и прочее. Главное разбить на этапы. Ведь когда посуды немного ее можно вымыть в любой момент.



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Не оставляйте на ночь полную раковину посуды

Вообще старайтесь ничего не оставлять более чем на сутки, иначе убивает сама мысль о необходимости что-то с этим сделать.



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Для вдохновения

Покупайте моющее средство и губки для мытья, которые вам нравятся. С ними мытья посуды гораздо приятнее.





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Сода против гари

Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica

В пригорелую кастрюлю или сковороду налейте воды, добавьте пол пачки соды и прокипятите на медленном огне. Гарь отойдет сама или под легким нажимом мочалки.



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Свежесть и чистота

Чтобы избавиться от сильных неприятных запахов, например, от запаха рыбы на разделочной доске, используйте уксус или лимон. Оба средства прекрасно справляются с язвительным душком.



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Вне очереди

В первую очередь всегда мойте стаканы и прочее стекло, чтобы потом не драить их с тройной тщательностью, отмывая налипший жир.



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Прохладная вода

Посуда, загрязненная мукой или остатками молочных продуктов, мойте только прохладной водой. В противном случае остатки свернутся в комки, и смыть их будет проблематично, не говоря об испорченной губке.





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Пятна клея

Пятна клея, которые остались после удаления этикетки или ценника можно удалить обычным способом – губкой, средством для мытья посуды и маслом.





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