Мужчина предложил альтернативу рождественскому венку: как оригинально украсить дверь

Тиктокер рассказал, как можно заменить традиционные новогодние венки на дверях, потратив меньше денег. Мужчина презентовал новый способ украсить свой дом с помощью ленты.

Новый год и Рождество наступят совсем скоро, и люди уже готовятся к убранству своих домов новогодними атрибутами. Но традиционные украшения со временем надоедают и становятся все дороже.

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О том, как оригинально и недорого украсить двери в доме, рассказал блогер Келтон Флайндерс.

Что известно о Флайндерсе?

Мужчина – Мужчина – инстаграм - и тикток -блогер. Он рассказывает своим подписчикам о моде и показывает простые DIY-лайфхаки. Также Флайндерс показывает жизнь его семьи – жены Эбигейл и 1-летней дочери Лилы.

Вместо того чтобы покупать дорогой и уже привычный рождественский венок, мужчина предложил создать новый новогодний дизайн. Для оригинальной отделки требуется всего несколько метров тонкой ткани и лента.

На видео Флайндерс обматывает дверь красной тканью, имитируя подарочную обертку. Затем тиктокер добавил к композиции ленту другого цвета и прицепил пышный бант.

Украшение напоминает ленту на новогодних подарках / Скриншот из видео Флайндерса

Видео Флайндерса опубликовал на тикток-канале, посвященном новогодним празднованиям. Видео блогера стало вирусным и набрало более 3 миллионов просмотров.