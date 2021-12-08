Можно есть даже на ночь: рецепты легких и вкусных салатов от диетолога

Производительность и хорошее самочувствие в течение дня зависит от того, что каждый ел на ужин. Поэтому следует внимательно выбирать пищу и не употреблять тяжелые блюда. Салаты – лучший ужин.

Многие отказываются от ужина после 18 часов даже тогда, когда очень голодны. Однако так ограничиваться – необязательно. Следует просто выбирать правильную пищу.

Диетология Ольга Омельченко предложила рецепты 6 салатов, легких в употреблении и приготовлении. Все поданные ингредиенты нужно просто порезать и смешать.

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Салат с кальмаром

консервированный кальмар – 100 граммов;

огурец – 50 граммов;

1 вареное яйцо;

зеленый горошек – 50 граммов;

лук – 30 граммов;

натуральный йогурт – 30 граммов;

зелень.

Салат с курицей

помидор 50 г;

огурец 50 г;

вареная или печеная на гриле куриная грудка – 100 граммов;

красная фасоль – 50 граммов;

твердый сыр – 30 граммов;

оливковое масло – 1 чайная ложка;

бальзамический уксус.

Салат с баклажанами

запеченные баклажаны – 100 граммов;

огурцы – 50 граммов;

помидор – 50 граммов;

листья салата – 50 граммов;

имбирь, чеснок, красный лук – 30 граммов;

сыр фета – 50 граммов;

оливковое масло – 1 чайная ложка.

Салат с пекинской капустой

пекинская капуста – 50 граммов;

болгарский перец – 40 граммов;

консервированная кукуруза – 50 грамм;

морковь – 40 граммов;

натуральный йогурт – 30 граммов.

Салат с болгарским перцем

морковь – 50 граммов;

болгарский перец – 70 граммов;

листья салата – 50 граммов;

огурец – 60 граммов;

1 вареное яйцо;

чеснок;

оливковое масло – 1 чайная ложка.

Салат с тунцем

тунец – 100 граммов;

помидор – 70 граммов;

синий лук – 30 граммов;

листья салата – 50 граммов;

сыр – 50 граммов;

базилик;

семена льна;

оливковое масло – 1 чайная ложка.

Текст публикации диетологии:

6 вкусных и легких идей салатиков: можно даже на ночь.



1. Консервированный кальмар 100 гр+ огурец 50 гр+ вареные яйца 1 шт+ зеленый горошек 50 гр+ лук 30 гр+ зелень + натуральный йогурт 30 гр



2. Помидор 50 гр+ огурец 50 гр+ вар красная фасоль 50 гр+ творог 30 гр+ оливковое масло 1 ч.л+ бальзамык



3. Запеченные баклажаны 100 гр+ огурцы 50 гр + помидор 50 гр+ листья салата 50 гр + имбирь + чеснок + красный лук 0 гр + оливковое масло



4. Пекинская капуста 50 гр+ болгарский перец 40 гр + консервированная кукуруза 50 гр+ морковь 40 гр + натуральный йогурт 30 гр



5. Морковь 50 гр+ болгарский перец 70 гр + 0 гр 0 шт+ чеснок + оливковое масло 1.ч.л



6. Тунец 100 гр+ помидор 70 гр+ синий лук 30 гр+ листья салата 50 гр+ творог 50 гр+ базилик + семена льна + оливковое масло