Можно есть даже на ночь: рецепты легких и вкусных салатов от диетолога
Источник:инстаграмм Ольги Омельченко
Производительность и хорошее самочувствие в течение дня зависит от того, что каждый ел на ужин. Поэтому следует внимательно выбирать пищу и не употреблять тяжелые блюда. Салаты – лучший ужин.
Многие отказываются от ужина после 18 часов даже тогда, когда очень голодны. Однако так ограничиваться – необязательно. Следует просто выбирать правильную пищу.
Диетология Ольга Омельченко предложила рецепты 6 салатов, легких в употреблении и приготовлении. Все поданные ингредиенты нужно просто порезать и смешать.
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Салат с кальмаром
- консервированный кальмар – 100 граммов;
- огурец – 50 граммов;
- 1 вареное яйцо;
- зеленый горошек – 50 граммов;
- лук – 30 граммов;
- натуральный йогурт – 30 граммов;
- зелень.
Салат с курицей
- помидор 50 г;
- огурец 50 г;
- вареная или печеная на гриле куриная грудка – 100 граммов;
- красная фасоль – 50 граммов;
- твердый сыр – 30 граммов;
- оливковое масло – 1 чайная ложка;
- бальзамический уксус.
Салат с баклажанами
- запеченные баклажаны – 100 граммов;
- огурцы – 50 граммов;
- помидор – 50 граммов;
- листья салата – 50 граммов;
- имбирь, чеснок, красный лук – 30 граммов;
- сыр фета – 50 граммов;
- оливковое масло – 1 чайная ложка.
Салат с пекинской капустой
- пекинская капуста – 50 граммов;
- болгарский перец – 40 граммов;
- консервированная кукуруза – 50 грамм;
- морковь – 40 граммов;
- натуральный йогурт – 30 граммов.
Салат с болгарским перцем
- морковь – 50 граммов;
- болгарский перец – 70 граммов;
- листья салата – 50 граммов;
- огурец – 60 граммов;
- 1 вареное яйцо;
- чеснок;
- оливковое масло – 1 чайная ложка.
Салат с тунцем
- тунец – 100 граммов;
- помидор – 70 граммов;
- синий лук – 30 граммов;
- листья салата – 50 граммов;
- сыр – 50 граммов;
- базилик;
- семена льна;
- оливковое масло – 1 чайная ложка.
Текст публикации диетологии:
6 вкусных и легких идей салатиков: можно даже на ночь.
1. Консервированный кальмар 100 гр+ огурец 50 гр+ вареные яйца 1 шт+ зеленый горошек 50 гр+ лук 30 гр+ зелень + натуральный йогурт 30 гр
2. Помидор 50 гр+ огурец 50 гр+ вар красная фасоль 50 гр+ творог 30 гр+ оливковое масло 1 ч.л+ бальзамык
3. Запеченные баклажаны 100 гр+ огурцы 50 гр + помидор 50 гр+ листья салата 50 гр + имбирь + чеснок + красный лук 0 гр + оливковое масло
4. Пекинская капуста 50 гр+ болгарский перец 40 гр + консервированная кукуруза 50 гр+ морковь 40 гр + натуральный йогурт 30 гр
5. Морковь 50 гр+ болгарский перец 70 гр + 0 гр 0 шт+ чеснок + оливковое масло 1.ч.л
6. Тунец 100 гр+ помидор 70 гр+ синий лук 30 гр+ листья салата 50 гр+ творог 50 гр+ базилик + семена льна + оливковое масло