Моющие средства не нужны: чистим кран от пятен и известкового налета 3 средствами

Чтобы избавиться от известкового налета и пятен на кране, можно использовать экологичные методы. Благодаря трем средствам, которые можно найти чуть ли не у каждого дома, кран будет сиять как новый.

Для чистки крана вам понадобятся следующие средства: лимон, зубная паста и детское масло. О том, как правильно их применять читайте в материале.

Интересно Продолжение "Эйфории" и другие главные кинопремьеры: что посмотреть зрителям на OLL.TV в январе

Зубная паста

Нанесите зубную пасту на мягкую губку или ткань.

Тщательно протрите кран.

Смочите губку или тряпку в воду, чтобы паста начала пениться.

Оставьте средство на несколько минут, а затем вытрите кран сухой тканью.



Очистка зубной пастой / Фото 5-Minute Crafts

Лимон

Если ваш кран покрыт известковым налетом, лимон может помочь от него избавиться. Разрежьте его пополам, потрите по всей поверхности крана и оставьте на несколько часов.

Протрите салфеткой или губкой или почистите старой зубной щеткой.



Отмываем налет лимоном / Фото 5-Minute Crafts

Детское масло

Нанесите небольшое количество детского масла на загрязненную поверхность или салфетку. Протрите кран тканью из микрофибры, пока поверхность не станет чистой. Хорошо протрите чистой тканью или полотенцем.



Детское масло – тоже отличный очиститель / Фото 5-Minute Crafts