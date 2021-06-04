Мистика заброшенных человеком мест: 12 потрясающих фото

Места, созданные человеком, а потом им же уничтожены или брошены, в основном имеют особую атмосферу и энергетику. Побывав впервые, вы захотите вернуться туда неоднократно. Разрушенные здания, пленные природой, заставят каждого затаить дыхание и наслаждаться видом.
В нашей подборке только атмосферные фото безлюдных мест, которые поразят вас своей мощью, красотой или даже настороженностью.
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1. Заброшенный парк развлечений в Японии
Фото twitter
2. Кроуфордский монастырь, Шотландия
Фото reddit
3. Заброшенная квартира в Ливане
Фото pinterest
4. Ферма в штате Мичиган
Фото flickr
5. Наибольший заброшенный магазин плюшевых мишек в Пенсильвании
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6. Руины замка в Австрии
Фото pinterest
И еще 11 фото, доказывающих, что в мире полно идеальных моментов
7. Заросший эскалатор
Фото reddit
8. Поезд-клоун в Танзании
Фото pinterest
9. Город-призрак в Намибии
Фото cntraveler
10. Заброшенный замок во Франции
Фото pholder
11. Заброшенная художественная студия в Италии
Фото twitter
12. Руины церкви в Уэльсе
Фото pholder