Мистика заброшенных человеком мест: 12 потрясающих фото

Места, созданные человеком, а потом им же уничтожены или брошены, в основном имеют особую атмосферу и энергетику. Побывав впервые, вы захотите вернуться туда неоднократно. Разрушенные здания, пленные природой, заставят каждого затаить дыхание и наслаждаться видом.

В нашей подборке только атмосферные фото безлюдных мест, которые поразят вас своей мощью, красотой или даже настороженностью.

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1. Заброшенный парк развлечений в Японии

Фото twitter

2. Кроуфордский монастырь, Шотландия

Фото reddit

3. Заброшенная квартира в Ливане

Фото pinterest

4. Ферма в штате Мичиган

Фото flickr

5. Наибольший заброшенный магазин плюшевых мишек в Пенсильвании

Фото reddit

6. Руины замка в Австрии

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Фото pinterest

И еще 11 фото, доказывающих, что в мире полно идеальных моментов

7. Заросший эскалатор

Фото reddit

8. Поезд-клоун в Танзании

Фото pinterest

9. Город-призрак в Намибии

Фото cntraveler

10. Заброшенный замок во Франции

Фото pholder

11. Заброшенная художественная студия в Италии

Фото twitter

12. Руины церкви в Уэльсе

Фото pholder