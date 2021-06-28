Мастер воспроизводит из памяти крошечные версии настоящих мест, где он бывал

Тайванський художник Хенк Чен виготовляє неймовірно реалістичні діорами. Від старих продуктових магазинів до захаращених спалень – кожен твір ілюструє реальні місця з його життя, які він відтворює з пам’яті.

Свои диорамы Чен изготавливает из дерева, металла и других переработанных материалов. Реквизиты ручной работы художник продает по всему миру.

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Не может сделать только воздух и солнце

В молодости господин Чен изучал иллюстрацию в Японии, где миниатюры и диорамы издавна были популярными.

Собственные работы он начал создавать лишь 5 лет назад , когда увидел фотографию реалистичной миниатюры японского художника, которая с первого взгляда показалось ему настоящей.

, когда увидел фотографию реалистичной миниатюры японского художника, которая с первого взгляда показалось ему настоящей. Первой диорамой Чена стал старый ресторан в Японии, который он часто посещал еще студентом.

Совсем скоро благодаря своему незаурядному таланту он завоевал имя мастера своего дела.

Когда меня спрашивают, есть ли что-то, что я не могу сделать, я шучу: только воздух и солнце,

– говорит художник.

Дань уважения своей общине

Хотя его сцены небольшие, однако каждая из них имеет свою большую историю, ведь произведения базируются на реальных местах. Чен говорит, что это его уникальный способ отдать дань памяти своей общине.

Так, в одном из своих произведений Чен создал бесчисленное количество миниатюрных виниловых альбомов для модели магазина звукозаписей, в другом – крошечные стеклянные бутылки и ящики, чтобы завершить сцену задней аллеи.

А уютный бар с шумными посетителями, граффити и задней аллеей, заваленной мусором, подробно передает атмосферу, которая когда-то там царила.

Это выглядит не просто красиво или реалистично, каждое мое творение рассказывает историю, чтобы заинтересовать людей. Я надеюсь, что они передают тепло и показывают следы реальных вещей,

– рассказывает Чен.

Художник также издал книгу о создании миниатюр, также иногда он проводит персональные выставки.