Свежие специи всегда будут под рукой: какие полезные растения можно выращивать дома

Каждая хозяйка добавляет в пищу пряные травы, которые насыщают блюда приятным запахом и улучшают вкус. Эту зелень можно приобрести в любом магазине, но будет ли она свежей и качественной.

Розмарин, мяту, базилик и другие растения можно выращивать дома. Идеи 24 делятся списком полезных трав и инструкцией, как это правильно делать.

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Какие полезные растения выращивать дома

Базилик

Ароматные листочки базилика придадут оригинального вкуса любому блюду. Его применяют как в свежем, так и в сушеном виде. Пряная трава прекрасно дополнит соусы, салаты и мясные блюда. К тому же с базилика можно делать вкусный итальянский соус песто.



С базилика можно приготовить вкусный соус песто / Фото Pixabay

Как выращивать базилик

Листья базилика прекрасно чувствуют себя дома в горшке. Для этого нужно подобрать правильный сорт. Хорошо подойдут Бакинский, мелколистный Маркиз и ереванские сорта. Подготовьте горшок объемом минимум 1,5 литра. Для выращивания базилика дома понадобятся длинные цветочные лотки. Дно емкости покройте битым кирпичом или керамзитом. Приобретите легкий водопроницаем грунт, смешайте с удобрениями и оставьте на 3 – 5 суток.

Перед высадкой замочите семена на 2 часа в марганцовке и увлажните землю. Посадите зерна на глубине 1 сантиметра на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. После этого закройте горшок пищевой пленкой.



Базилик нуждается в тепле и света / Фото Pixabay

Первые ростки появятся через 5 – 7 дней, если в помещении температура будет от 22 до 28 градусов. Базилик требует много света, тепла и воды, поэтому поливать растение нужно каждый день. Не забывайте удобрять почву каждого месяца. Зимой можно использовать люминесцентные источники (до 15 – 17 часов в день), чтобы дать растению достаточное количество света.

Розмари

Хорошая компания и коктейль изидеальное сочетание для удачно проведенного времени.

Розмарин – вечнозеленый полу куст, который обладает невероятным ароматом с сосновыми нотками. На вкус веточки очень пряные и слегка острые. Розмарин неприхотлив в уходе, но боится холода, поэтому для выращивания прекрасно подойдет теплое помещение.



Розмарин насытит блюда приятным сосновым ароматом / Фото Pexels

Как выращивать розмарин

Для выращивания розмарина дома лучше всего подойдут низкорослые сорта: Ричард, Ароматный, Нежность, Росинка. Приобретите нейтральную или слабокислую почву и глубокий горшок, чтобы не ограничивать мощную корневую систему растения. На дно положите вермикулит или керамзит.

Розмарин любит рыхлый и влажный грунт, который перед посадкой обрабатывают Фитоспорином. Семена нужно замочить в ватном диске для набухания за 1 – 2 дня до посева. После этого разбросайте зерна во влажной почве, но не засыпайте землей. Горшок накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место с температурой 23 – 25 градусов. Поливать розмарин нужно часто, но в меру.



Розмарин – неприхотливое в уходе растение / Фото Pixabay

Первые ростки будут заметны через 3 – 4 недели. Когда появятся 2 – 4 листа, растение пикируют: отщипывают кончик главного корня, прекращает его рост в длину и усиливается рост боковых корней. Для подкормки в первые 2 месяца используют минеральные жидкие удобрения. Молодое растение нужно ежегодно пересаживать перед цветением, а именно в апреле – мае. Розмарину, который цветет более 5 лет, требуется замена верхнего слоя почвы и пересадка раз в 3 – 4 года.

Орегано

Молодые листья орегано часто используют в кулинарии как пряную приправу для блюд и напитков, ароматную добавку при заваривании чая и природный антисептик при консервации.



Орегано станет отличной приправой для ваших блюд / Фото Pexels

Как выращивать орегано

Приобретите почву и семена. Посадите его на глубину 0,5 – 1 сантиметр, оставляя расстояние 25 – 40 сантиметров между каждым. После посева уплотните почву торфом (опилками или перегноем). Вы можете накрыть горшки пленкой и через 2 – 3 недели появятся первые ростки орегано. Прореживать их следует через 2 – 3 недели, когда молодые растения окончательно сформируются и окрепнут. Орегано не требует особого ухода, только периодический своевременный полив. Зацветает растение только на второй год. Перед этим необходимо обогатить почву комплексным сбалансированным удобрением.

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Мята

Травянистое многолетнее растение мята очень популярное в английской кухне как специя в соусе. Его также можно использовать как ингредиент фруктовых и овощных салатов, к томатному соку и другим напиткам.



Мята требует много света / Фото Pexels

Как выращивать мяту

Перед выращиванием подготовьте почву для растения. Смешайте в равной пропорции перегной, торф, песок и огородную землю и прожарьте в духовке. Переложите смесь в горшок и увлажните. Зерна сеют на глубине 5 сантиметров, после чего грунт осторожно заворачивают, накрывают пленкой и помещают растение в теплое светлое место.

Первые листочки появятся уже через 2 – 3 недели. Тогда же растение нужно переместить ближе к свету. Если этого будет недостаточно, обустройте искусственную подсветку. Оптимальная температура для развития растения 20 – 25 градусов.