Лучшие фильмы и сериалы 2021 года по версии Американского института кино

Подведение итогов 2021-го идет на всех парах, и мир кино – не исключение. Американский институт киноискусства (AFI) по традиции назвал лучшие фильмы и сериалы уходящего года.

В каждый перечень вошли по 10 проектов, но важно подчеркнуть, что их последовательность не имеет значения. Члены жюри вручают премию десятке фильмов и сериалов, которые в культурном и художественном плане "представляют наиболее значимые достижения в этом году в искусстве создания подвижного изображения".

И еще Премьера "Зломовчання" с Ксенией Мишиной: где смотреть первый в Украине сериал-ориджинал

Известно, что церемония награждения запланирована на 7 января 2022, а тем временем делимся списками победителей.

10 лучших фильмов 2021 года по версии AFI

"CODA: Ребёнок глухих родителей"; "Не смотри вверх"; "Дюна"; "Король Ричард"; "Лакричная пицца"; "Аллея кошмаров"; "Власть пса"; "Тик-так, БУМ!"; "Трагедия Макбета"; "Вестсайдская история".

Примечательно, что некоторые фильмы из списка еще не вышли в широкий прокат или в онлайн кинотеатрах.



"CODA: Ребёнок глухих родителей" / Фото instagram

Пропустили премьеру долгожданного фильма или сериала? Не огорчайтесь, ведь на OLL.TV можно найти все главные новинки кино. Регистрируйтесь на онлайн-платформе и легально смотрите любимые ленты в хорошем качестве.

Читайте также Какие фильмы и сериалы стали самыми популярными в 2021 году: рейтинг IMDb

ТОП 10 телепроектов от AFI

"Шмигадун!"; "Белый лотос"; "ВандаВижен"; "Мейр из Исттауна"; "Наследники"; "Подземная железная дорога"; "Псы резервации"; "Тед Лассо"; "Уборщица. История матери-одиночки"; "Хитрости".



"Шмигадун!" / Фото instagram