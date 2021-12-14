Лучшие фильмы и сериалы 2021 года по версии Американского института кино
Источник:afi
Подведение итогов 2021-го идет на всех парах, и мир кино – не исключение. Американский институт киноискусства (AFI) по традиции назвал лучшие фильмы и сериалы уходящего года.
В каждый перечень вошли по 10 проектов, но важно подчеркнуть, что их последовательность не имеет значения. Члены жюри вручают премию десятке фильмов и сериалов, которые в культурном и художественном плане "представляют наиболее значимые достижения в этом году в искусстве создания подвижного изображения".
И еще Премьера "Зломовчання" с Ксенией Мишиной: где смотреть первый в Украине сериал-ориджинал
Известно, что церемония награждения запланирована на 7 января 2022, а тем временем делимся списками победителей.
10 лучших фильмов 2021 года по версии AFI
- "CODA: Ребёнок глухих родителей";
- "Не смотри вверх";
- "Дюна";
- "Король Ричард";
- "Лакричная пицца";
- "Аллея кошмаров";
- "Власть пса";
- "Тик-так, БУМ!";
- "Трагедия Макбета";
- "Вестсайдская история".
Примечательно, что некоторые фильмы из списка еще не вышли в широкий прокат или в онлайн кинотеатрах.
"CODA: Ребёнок глухих родителей" / Фото instagram
Читайте также Какие фильмы и сериалы стали самыми популярными в 2021 году: рейтинг IMDb
ТОП 10 телепроектов от AFI
- "Шмигадун!";
- "Белый лотос";
- "ВандаВижен";
- "Мейр из Исттауна";
- "Наследники";
- "Подземная железная дорога";
- "Псы резервации";
- "Тед Лассо";
- "Уборщица. История матери-одиночки";
- "Хитрости".
"Шмигадун!" / Фото instagram