Как легко помыть жалюзи, не снимая их
Источник:5-Minute Crafts
Чистка жалюзи – процесс тяжелый и изнурительный, если делать это неправильно. Рассказываем, как вымыть их легко и не снимая.
На жалюзи регулярно накапливается пыль и грязь, которые трудно отмыть, поскольку ламели очень близки друг к другу. Но эти 3 метода изменят ваше отношение к очищению.
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Пользуйтесь кисточкой для краски
Возьмите кисточку, смочите ее водой и расположите перпендикулярно жалюзи. Вставьте щетку в жалюзи и протрите пыль.
Сделайте тоже самое с каждой планкой и периодически мойте щетку.
Чистим жалюзи щеткой / Фото 5-Minute Crafts
Мойте губкой
Возьмите 2 губки. Сбоку каждой из них с помощью ножниц вырежьте широкие отверстия. Возьмите пару кухонных щипцов. Вставьте щипцы в отверстия, сделанные в губках.
Смочите губки и используйте их для очищения жалюзи. То же самое можно сделать и с вертикальными жалюзи.
Мойте губкой вот так / Фото 5-Minute Crafts
Вытирайте руками в перчатках
Возьмите миску с водой и добавьте в нее 1 столовую ложку пищевой соды. Размешивайте воду, пока пищевая сода не растворится.
Наденьте перчатку и окуните руку в миску. Чтобы защитить руки лучше, вы также можете надеть под нее резиновую перчатку. Очистите жалюзи как на фото.
Вытираем руками в перчатках / Фото 5-Minute Crafts