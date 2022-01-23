Как легко помыть жалюзи, не снимая их

Чистка жалюзи – процесс тяжелый и изнурительный, если делать это неправильно. Рассказываем, как вымыть их легко и не снимая.

На жалюзи регулярно накапливается пыль и грязь, которые трудно отмыть, поскольку ламели очень близки друг к другу. Но эти 3 метода изменят ваше отношение к очищению.

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Пользуйтесь кисточкой для краски

Возьмите кисточку, смочите ее водой и расположите перпендикулярно жалюзи. Вставьте щетку в жалюзи и протрите пыль.

Сделайте тоже самое с каждой планкой и периодически мойте щетку.



Чистим жалюзи щеткой / Фото 5-Minute Crafts

Мойте губкой

Возьмите 2 губки. Сбоку каждой из них с помощью ножниц вырежьте широкие отверстия. Возьмите пару кухонных щипцов. Вставьте щипцы в отверстия, сделанные в губках.

Смочите губки и используйте их для очищения жалюзи. То же самое можно сделать и с вертикальными жалюзи.



Мойте губкой вот так / Фото 5-Minute Crafts

Вытирайте руками в перчатках

Возьмите миску с водой и добавьте в нее 1 столовую ложку пищевой соды. Размешивайте воду, пока пищевая сода не растворится.

Наденьте перчатку и окуните руку в миску. Чтобы защитить руки лучше, вы также можете надеть под нее резиновую перчатку. Очистите жалюзи как на фото.



Вытираем руками в перчатках / Фото 5-Minute Crafts