Как легко отстирать чернила с ткани с помощью 3 средств

4 января 2022 , 06:40
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Тикток Каролины Мак'Коли

Следы от ручек могут случайно появиться как на скатертях, так и на любимой одежде. Как отстирать чернила с вещей, рассказала тикток-лайфхакерша.

Для того, чтобы вернуть одежду в нормальное состояние и отмыть чернила, лайфхакерша по имени Каролина Мак'Коли советует использовать всего 3 средства. Антисептик, сода и уксус могут спасти испорченную вещь и уничтожить следы от ручки.

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Женщина показала, как забрать чернила, в несколькосекундном ролике, который собрал почти 100 тысяч просмотров.

 

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На видео Мак'Коли объяснила, что надо делать для спасения одежды:

  • Нанесите антисептик на участок с чернилами (не жалейте антисептика – след от ручки должен быть пропитан спиртом)
  • Потрите пятно щеткой
  • Положите вещь в стиральную машинку
  • Добавьте в барабан машинки ½ стакана пищевой соды
  • Налейте вместо жидкого порошка немного уксуса
  • Поставьте стирку с высокими температурами воды
Обратите внимание! Не все ткани могут выдержать горячую воду – вид вещей может измениться, а ткань – растянуться.

Женщина отметила, что этот простой способ значительно облегчает жизнь и может спасти одежду, которую даже не надеялись отстирать.

Что известно о Каролине Мак'Коли

Известная тиктокерша ведет свой блог о домашних лайфхаках. За советами женщины следят более 1,5 миллиона фолловеров. В своих видео Мак'Коли отмечает, что качественную уборку можно устроить с помощью натуральных продуктов и элементарной химии.
Автор: Ярослава Прадід