Как легко отмыть ванну от ржавчины и разводов: экосредства, которые есть в каждом доме
Источник:5-Minute Crafts
Пыль, ржавчина, мыльные следы и налет могут превратить самую красивую ванную в самое грязное место в доме. Однако не стоит разочаровываться, ведь сейчас мы расскажем о действенных методах очищения экосредствами, которые есть у каждого.
Есть несколько советов, которые помогут поддерживать чистоту вашей ванны и отмыть старые пятна. Что для этого нужно читайте в материале.
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Как легко отчистить ванну
Пищевая сода
Вам понадобится:
- губка для мытья посуды;
- пищевая сода.
Смочите губку теплой водой и положите в сосуд с пищевой содой. Помойте ванную, уделяя особое внимание сливу и зоне под краном.
Очистите стены ванны круговыми движениями сверху вниз. Если некоторые пятна не очищаются мгновенно, нанесите на них пищевую соду и оставьте примерно на 1 час. Еще раз протрите ванную губкой, а затем смойте остатки соды холодной водой.
Как очистить ванную содой / Фото 5-Minute Crafts
Уксус
Вам понадобится:
- белый уксус;
- мягкая ткань;
- распылитель.
Для эмалированной ванны
Смешайте в равных пропорциях воду и белый уксус. Нанесите смесь на мягкую ткань и протрите загрязненные места. Смойте водой. Повторите процесс, если нужно.Обратите внимание на то, что кислотные продукты могут повредить эмалированное покрытие ванны. Поэтому будьте очень аккуратны, когда чистите ванну уксусом и не оставляйте его на поверхности длительное время.
Очистка уксусом / Фото 5-Minute Crafts
Для чистки акриловой ванны
Смешайте воду и уксус в пропорции 1:1 и перелейте смесь в бутылку с распылителем. Распылите смесь на поверхность ванны и оставьте на 30 минут. Протрите ванночку мягкой тканью и помойте водой.
Смесь пищевой соды, средства для мытья посуды и лимонного сока
Вам понадобится:
- пищевая сода;
- лимонный сок;
- средство для мытья посуды;
- губка.
Смешайте средство для мытья посуды и соды в пропорции 1:1. Добавьте несколько капель лимонного сока. Размешивайте раствор до появления пены. Нанесите смесь на ванную с помощью губки и оставьте примерно на 30 минут. Тогда тщательно помойте губку ванну, а остатки смеси смойте водой.
Смесь, которую легко приготовить на дому / Фото 5-Minute Crafts