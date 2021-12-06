Лакомство для просмотра фильмов: 5 легких рецептов домашних чипсов

Чипсы из супермаркета – не самая полезная еда. Однако ее можно сделать менее вредной или совсем невредной, если приготовить дома. Кроме того, во время просмотра фильмов очень хочется похрустеть.

Чипсы можно приготовить как соленые, так и сладкие. К тому же, их можно предлагать детям, что нельзя утверждать о магазинных.

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Классический рецепт

Составляющие: картофель, растительное масло, соль, перец и приправы.

Картофель нужно очистить и порезать тонкими кружочками. Для чипсов выбирайте не слишком большие картофелины и без разных повреждений. Теперь следует положить кусочки в глубокую тарелку и залить растительным маслом, добавить соль и приправы.

Тогда нужно разогреть сковороду до 180 градусов. Застелить противень пергаментом и выложить картофель. Важно, чтобы края кусочков не накладывались друг на друга. Печь стоит 10 – 15 минут. Тогда выложите чипсы на бумажное полотенце, пока оно не впитает остатки масла.

Чипсы из лаваша

1 лист лаваша;

2 столовых ложки оливкового масла;

соль, красный перец, сладкая паприка.

Сначала нужно разрезать лист лаваша на квадратики. Тогда застелить противень бумагой для выпечки и положить туда лаваш.

Затем полить их оливковым маслом и приправить специями по своему вкусу. Выпекать чипсы следует в течение 7 – 10 минут при температуре 200 градусов.



Легкий рецепт чипсов из лаваша / Фото iStock

В микроволновке

Ингредиенты: картофель, растительное масло и специи. Картофель следует почистить и порезать на тонкие кружочки. Тогда полить растительным маслом, посолить и добавить специи.

На тарелку нужно постелить лист пергамента и выложить кусочки так, чтобы они не накладывались друг на друга.

Тогда поставить в микроволновку на 5 минут и наблюдать за приготовлением чипсов. Времени может понадобиться чуть больше. Готовые чипсы выложить на бумагу.

Чипсы из яблок

одно яблоко;

мед;

корица.



Чипсы из яблок для просмотра фильмов / Фото - Pixabay

Яблоко нужно нарезать тонкими-претонкими слайсами. Тогда выложить их на противень, застеленную пергаментом. Важно: яблоки нужно выкладывать в один слой.

Духовку разогреть до 80 градусов и поставить туда яблоки. Точного времени, сколько нужно сушить слайсы, нет. Здесь нужно смотреть, какую структуру каждый желает получить.

Если вы хотите, чтобы они были хрустящими, сушить их нужно в духовке 1,5 часа. Если вы любите более мягкие чипсы, то хватит и 40 минут.

Морковные чипсы

Главный ингредиент здесь, конечно, – морковь. Ее нужно порезать тонкими кружочками, добавить масло и приправы. На противень нужно положить пергамент и выложить готовые слайсы.

Тогда разогреть духовку до 160 – 170 градусов и оставить запекаться на 60 минут. Через первые 30 минут переверните морковь на другую сторону.