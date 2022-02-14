Лаймовый торт без выпечки: готовим легкий десерт мексиканской кухни
Источник:5-Minute Crafts
Лаймовый торт или "Карлотта де Лимон" — такой простой в приготовлении десерт, который стал классикой среди многих семей в мире. Его секрет в мягкой, но хрустящей структуре, которая просто тает во рту.
Это популярный десерт в мексиканской кухне, не требующий много времени для приготовления или сложных ингредиентов. Предлагаем вам рецепт этого сладкого и сливочного деликатеса, идеально подходящего для наслаждения в любое время.
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Рецепт лаймового торта
Ингредиенты:
- 1 банка сгущенки;
- 1 банка выпаренного молока;
- пол стакана сока лимона;
- 7 граммов желатина;
- 50 миллилитров воды;
- 30 граммов крекеров;
- цедра лимона (по своему вкусу);
- взбитые сливки (по своему вкусу).
Приготовление
Залейте желатин водой и растворите его на водяной бане или в микроволновке. Взбейте сгущенку и выпаренное молоко в блендере. Затем постепенно добавьте лимонный сок и предварительно растворенный желатин.
Выстелите дно стеклянной лоханки алюминиевой фольгой или намажьте ее поверхность небольшим количеством сливочного масла, чтобы смесь не прилипала. Выложите первый слой крекеров.
Как приготовить лимонный торт / Фото 5-Minute Crafts
Покройте его кремом, а затем положите на стенки формы еще крекеры. Выкладывайте десерт слоями, чередуя слой крекеров и лимонную смесь, пока не используете все ингредиенты или не заполните миску.
Десерт без выпечки / Фото 5-Minute Crafts
Поставьте в холодильник на 2 часа. вытяните и нарежьте ломтиками. Украсьте торт взбитыми сливками, лимонной цедрой или ломтиками лимона. Готово!
Торт "Карлотта де Лимон" / Фото 5-Minute Crafts