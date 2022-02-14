Лаймовый торт без выпечки: готовим легкий десерт мексиканской кухни

Лаймовый торт или "Карлотта де Лимон" — такой простой в приготовлении десерт, который стал классикой среди многих семей в мире. Его секрет в мягкой, но хрустящей структуре, которая просто тает во рту.

Это популярный десерт в мексиканской кухне, не требующий много времени для приготовления или сложных ингредиентов. Предлагаем вам рецепт этого сладкого и сливочного деликатеса, идеально подходящего для наслаждения в любое время.

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Рецепт лаймового торта

Ингредиенты:

1 банка сгущенки;

1 банка выпаренного молока;

пол стакана сока лимона;

7 граммов желатина;

50 миллилитров воды;

30 граммов крекеров;

цедра лимона (по своему вкусу);

взбитые сливки (по своему вкусу).

Приготовление

Залейте желатин водой и растворите его на водяной бане или в микроволновке. Взбейте сгущенку и выпаренное молоко в блендере. Затем постепенно добавьте лимонный сок и предварительно растворенный желатин.

Выстелите дно стеклянной лоханки алюминиевой фольгой или намажьте ее поверхность небольшим количеством сливочного масла, чтобы смесь не прилипала. Выложите первый слой крекеров.



Как приготовить лимонный торт / Фото 5-Minute Crafts

Покройте его кремом, а затем положите на стенки формы еще крекеры. Выкладывайте десерт слоями, чередуя слой крекеров и лимонную смесь, пока не используете все ингредиенты или не заполните миску.



Десерт без выпечки / Фото 5-Minute Crafts

Поставьте в холодильник на 2 часа. вытяните и нарежьте ломтиками. Украсьте торт взбитыми сливками, лимонной цедрой или ломтиками лимона. Готово!



Торт "Карлотта де Лимон" / Фото 5-Minute Crafts

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