Курочка гриль в мультипечи: идеальный сытный рецепт для этих выходных
Источник:инстаграм фуд-блогера Анны
Не будем спорить, курицу гриль сейчас можно купить чуть ли не на каждом шагу. Однако мы знаем немного модернизированный рецепт, по которому мясо просто тает во рту, а образовавшаяся корочка – еще более хрустящая.
На помощь нам приходят современные технологии. Речь сейчас о мультипечи. Этот "помощник" на кухне упрощает процесс приготовления. И мы ведем к тому, что курятину тоже удивительно легко запекать в мультипечи. Кроме того, проблема пригорания просто исчезает в этом случае.
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Рецептом ароматной курочки поделилась фуд-блогер Анна. Гурманы и просто любители сытно и вкусно поесть его точно оценят.
Преимущества запекания курицы гриль в мультипечи
- Курочка не варится в собственном жире.
- Масло почти не используется.
- Мультипечи часто обладают технологией удаления жира.
- Готовое блюдо имеет до 50% меньше насыщенных жиров.
Курица гриль в мультипечи: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 1 целая курочка среднего размера;
- вода для погружения курицы;
- 2,5 столовых ложки соли;
- любимые специи – по вашему вкусу;
- 2 – 3 лавровых листика;
- 2 дольки свежего чеснока;
- 1 чайная ложка паприки;
- 0,5 чайной ложки карри;
- 1 чайная ложка растительного масла;
- черный молотый перец – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- По всей тушке курицы воткните зубочистки. Благодаря этому маринад проникнет глубже в мясо будет более сочным.
- В глубокой миске смешайте воду с 2 столовыми ложками соли, специями, чесноком и лавровыми листьями.
- Окуните в маринад курицу так, чтобы жидкость полностью ее покрыла. Отправьте в холодильник на 2 – 3 часа, а то и на всю ночь.
- После этого можно курочку натирать специями (не забудьте вынуть зубочистки). Для этого смешайте паприку, карри, 0,5 чайной ложки соли, перец и растительное масло. Эту смесь нанесите на всю тушку.
- Теперь можно курочку отправлять в мультипечь. Выберите режим запекания (если есть, то режим запекания целой курицы) и готовьте 1 час.
Такое мясо идеально дополнит любой гарнир.
Приятного аппетита!
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Текст публикации фуд- блогера Анны
Курочка гриль
Давно искали хороший рецепт целой запеченной курочки? Вы его нашли! Поэтому обязательно храните
Ингредиенты:
1 целая курочка
Ванна из специй: вода + 2 ст.л. соли+специи, перчик, лавровые листики и 2 дольки свежего чеснока.
Для смазывания: 1 ч. л. паприки, 1/2 ч.л. карри нежный, 1/2 ч.л. соли, 1 ч.л. масла, черный молотый перец
Есть два варианта приготовления
: можно с ванной, можно без, с ванной будет сочнее.
Из ванной: курочку протыкаем зубочистками. Для ванны смешайте все ингредиенты и положите в нее курочку на 2-3 часа или на ночь в холодильник.
Выньте курочку, извлеките зубочистки, смешайте все для смазывания курочки перед запеканием и смажьте курочку. Можно сразу смазывать и не купать в «ванной из специй».
Я готовлю в мультипечи, выкладываю курочку в корзину и включаю режим запекания целой курочки. Масло здесь требуется только капля до специй, чтобы корочка была хрустящей.
Все, через час курочкой можно смаковать.