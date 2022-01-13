Куриный шашлык с овощами в духовке: легкий рецепт любимого блюда на стол

Нет мангала для приготовления шашлыков – не пробема. Мы знаем отличный способ, как сделать это в духовке вместе со свежими овощами.

К рецепту в духовке предлагаем пикантный маринад. Вместе с мясом и овощами – это самое ароматное блюдо для вашего стола.

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Рецепт куриного шашлыка с овощами

Ингредиенты:

1,5 килограмма куриной грудинки без костей или куриных бедер;

2 большие желтые луковицы;

3 болгарских перца;

пол стакана оливкового масла;

4 столовых ложки лимонного сока;

1 столовая ложка свежей измельченной петрушки;

1 чайная ложка соли;

полчайной ложки перца;

полчайной ложки чесночного порошка;

12 деревянных шпажек.

Приготовление

Замочите 12 деревянных шпажек в воде на ночь, чтобы они не подгорели в духовке. В миске среднего размера смешайте растительное масло, лимонный сок, петрушку, соль, перец и чесночный порошок.

Порежьте курицу на кусочки примерно 2 – 3 сантиметра. Положите куриные кубики в контейнер, залейте маринадом и закройте пакет. Руками разомните курицу, чтобы убедиться, что она полностью покрыта маринадом. Поставьте в холодильник минимум на 1 час, но лучше 4 – 6 часов.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Порежьте овощи на средние кусочки. Чередуйте овощи и курицу на шпажках, делая примерно 12 шампуров.

Выложите их на два противня, застеленных алюминиевой фольгой. Запекайте в духовке 25-30 минут, переворачивая шпажки. Проверьте, полностью ли приготовлена ​​курица. Возможно, вам нужно будет готовить еще 5 – 10 минут в зависимости от размера кусочков курицы.



Шашлык на шпажках с овощами / Фото a dash of megnut