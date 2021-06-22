Креативу нет предела: мужчина создает причудливую мебель, не имеющию аналогов

Для любого столяра не будет проблемой создать шкаф или кровать. Но превратить деревянный лист в настоящий шедевр сможет только профессионал своего дела.
Бывший столяр из Новой Зеландии поражает своим талантом, мастерством и креативным воображением. Хэнк Верхофф создает тематические шкафы и комоды, которые больше похожи на артефакты из сказки или мультфильмов Disney.
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Как мужчина начал делать коллекцию необычной мебели
Столяр из Новой Зеландии создает креативную мебель / Фото Boredpanda
Мужчина работал 53 года столяром на заводе. После выхода на пенсию, чтобы как-то себя развлечь, он продолжил работать с деревом, но делал это в очень необычном формате. Хэнк вдохновлялся сказками и фантастическими фильмами, после чего создавал оригинальную мебель.
Несмотря на то, что эти удивительные шкафы и комоды, на первый взгляд, кажутся поврежденными, они работают идеально. На одно такое произведение столяр тратит от 80 до 100 часов.
Макет комода / Фото Boredpanda
Пенсионер стал известным в соцсетях благодаря своей дочери. Она опубликовала в своем блоге фотографии работ отца. У мужчины сразу появились сотни поклонников, которые стремительно распространили фото в сети.
Сейчас мебель Хэнка Верхофф имеет большой спрос. Однако продавать свои творения он сейчас не планирует: пока они украшают только его дом.
Пока мебель украшает только дом столяра / Фото Boredpanda
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Оригинальные работы Хэнка Верхофф
Магический комод с подсветкой / Фото Boredpanda
Все ящики рабочие / Фото Boredpanda
Столяр экспериментирует с различными формами / Фото Boredpanda
Несмотря на трещину, комод прекрасно функционирует / Фото Boredpanda
Автор вдохновляется сказками и создает фантастическую мебель / Фото Boredpanda
Все продумано до деталей / Фото Boredpanda
Комод только кажется разрушенным / Фото Boredpanda
Эти ящички будто сейчас упадут, но на самом деле они прочно закреплены / Фото Boredpanda