Креативим вместе с детьми: как создать интересные цветы из цветной бумаги
Источник:5-Minute Crafts
Бумажные цветы часто используют в качестве декора дома или украшением для поздравительной открытки. Предлагаем несколько вариантов изготовления разноцветных цветов из бумаги.
Конечно, цветы – украшение на любом празднике. Для их изготовления вам в общем понадобится цветная бумага, проволока, клей. Берите своих маленьких помощников и айда за работу!
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Гиацинт
Вам нужно:
- цветная гофрированная бумага;
- ножницы;
- деревянная палочка;
- крепкая зеленая проволока (есть специальные флористические провода);
- клей.
Возьмите гофрированную бумагу, из которой вы будете делать сам цветок. Отрежьте от него небольшой кусочек примерно 7 – 8 сантиметров в ширину. Уложите деревянную палочку на сторону разреза и оберните ее бумагой.
Осторожно вытяните палочку и нарежьте концы на кусочки одинакового размера. У вас должна получиться бахрома, как на рисунке ниже.
Бумажный гиацинт / Фото 5-Minute Crafts
Возьмите два кусочка проволоки и переплетите их, чтобы создать ствол для будущего цветка. Сделайте кончик раздвоенным, чтобы было легче приклеить к нему концы цветка.
Оберните конец ствола, как показано на фото ниже, чтобы сделать кустовидную верхушку гиацинта. Приклейте конец к проволоке.
Делаем яркий цветок из гофрированной бумаги / Фото 5-Minute Crafts
Возьмите зеленую гофрированную бумагу и вырежьте два одинаковых куска, похожих на треугольники. Уложите кусочки друг на друга возле, где вы будете их закреплять.
Нанесите клей и обмотайте проволоку бумагой, как показано ниже. Таким образом, можно сделать несколько цветов и составить букет!
Букет гиацинтов / Фото 5-Minute Crafts
Хризантема
Вам нужно:
- двусторонняя цветная бумага;
- ножницы;
- степлер;
- провод.
Возьмите листы голубой бумаги, положите их друг на друга и сделайте веер. Степлер закрепите бумагу посередине. Обрежьте края, делая полукруг.
Изготавливаем хризантему / Фото 5-Minute Crafts
Аккуратно раскройте будущий цветок. Поднимайте листок от краев и вверх, чтобы сделать хризантему пышной.
Хризантемы для декора дома и подарок / Фото 5-Minute Crafts
Закрепите бутон на проволоке и поставьте его в вазу, чтобы сделать необычное украшение для вашего дома. Цветки можно использовать для отделки открытки, не используя проволоки.
Букет хризантем / Фото 5-Minute Crafts