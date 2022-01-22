Красивая осанка за 5 минут: тренер показав на видео ежедневные упражнения для спины

Нарушенная осанка – актуальная проблема современности. Возникает она преимущественно из-за малоподвижного образа жизни и сидячей работы.

Так, далеко не каждый может заметить собственную сутулость, ведь трудно постоянно контролировать положение спины. Но если ваша работа и ежедневная рутина не предполагает каких-либо нагрузок, тогда вам стоит взять на вооружение этот комплекс упражнений для красивой и здоровой спины. Как мы уже упоминали, причина сутулости – малоподвижный образ жизни.

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Сет домашних упражнений подготовил тренер Кирилл Торос. Все, что вам нужно – фитнесс-коврик и 5 минут свободного времени. Поэтому сохраняйте видео и заботьтесь о своей осанке.

Как исправить осанку: 3 ежедневных упражнения

Подъем корпуса с поворотом тела. Лягте на живот, заведите руки за голову, поднимите верхнюю часть корпуса над полом и выполняйте повороты вправо и влево: 16 повторений по 3 подхода. Подъем корпуса с заведением рук. Лягте на живот, протяните руки перед собой. Тогда поднимите корпус над полом и широкой амплитудой, заведите руки за спину, а затем вернитесь в исходное положение: 16 повторений по 3 подхода. Подъем рук и ног. Лягте на живот, протяните руки перед собой. Тогда поднимайте левую руку одновременно с правой ногой и, наоборот, правая рука – левая нога: 16 повторений по 3 подхода.

чтобы результат не заставил себя ждать, важна регулярность! Выполняйте эти упражнения каждый день и вы увидите, как изменится ваша осанка.