Конфеты "Коровка": готовим карамельное лакомство с детства за 30 минут

Эти конфеты гарантированно разлетятся за один день, а, может, даже быстрее! Для приготовления "Коровки" вам понадобится максимум 30 минут. Вкус детства – гарантирован!

Всегда хотели приготовить "Коровку" дома, но не решались? Теперь у вас будет такая возможность. Эти натуральные и вкусные конфеты просто обожают дети.

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Рецепт домашних конфет "Коровка"

Ингредиенты

6 стаканов сахара;

1 столовая ложка какао;

3 столовых ложки муки;

100 грамм сливочного масла;

2 стакана молока;

3 яйца.

Приготовление

В кастрюле соедините сахар, какао, муку, сливочное масло, молоко и яйца. Поставьте ее на огонь и варите в течение 20 минут, постоянно помешивая.

Разлейте массу по формам для конфет или перелейте в одну крупную форму. Оставьте смесь остыть при комнатной температуре.

Если перелили молочную массу в одну большую форму, нарежьте ее на порционные конфеты. Приятного аппетита!



Конфеты "Коровка" / Фото Wikipedia