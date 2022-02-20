Когда одно плечо ниже другого: как исправить несимметричность осанки только двумя упражнениями

Несимметричные плечи – довольно распространенная проблема, иногда связанная с гипертонусом в мышцах. Как с этим бороться, смотрите дальше на видео.

Опущенное плечо – первый признак сколиоза, поэтому лучше не игнорировать проблему, а обратиться к врачам. Кроме этого, тренер Кирилл Торос говорит, что несимметричность может вызвать еще и гипертонус в мышцах: они сокращаются и тянут плечо вниз или вверх.

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Это можно исправить двумя сверхпростыми упражнениями. Их часто выполняют и отдельно (достаточно всего несколько минут), и в рамках разминки до основной тренировки.

Как исправить несимметричные плечи

Как мы уже упоминали, мускулы могут тянуть плечо вниз. Речь идет о самых широких мышцах спины. В таком случае их нужно чуть-чуть потянуть. Для этого заведите правую руку за спину сверху, левой возьмитесь за локоть правой и наклонитесь влево .

. Кроме этого, трапециевидные мышцы могут тянуть плечо вверх. Заведите одну руку за спину снизу, а другой возьмитесь за голову, наклоните ее и изрядно, но осторожно потяните мышцы.

Сделайте фото ДО и ПОСЛЕ. И уже после ежедневных занятий в течение недели вы заметите результат!

Если вы заметили у себя какие-либо нарушения осанки, обратитесь к врачу и проконсультируйтесь по поводу упражнений перед тем как их выполнять!

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Одно плечо ниже другого

Это довольно часто проблема и иногда это связано с гипертонусом в мышцах. Они сокращаются и тянут плечо вниз или вверх. Этот тонус мы и будем снимать. Выполняйте эти упражнения каждый день, достаточно всего несколько минут, и вы увидите разницу!