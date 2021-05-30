Когда желание приготовить что-нибудь вкусное обернулось неудачей: красноречивые фото

Считаете, что приготовить яичницу или пиццу – простейшая задача на кухне, с которой справится каждый? Между тем существуют уникумы, которые даже полуфабрикат не могут довести до ума без эксцессов.
Смотрите фото с места кулинарных происшествий. Они вызывают и хохот, и в то же время сочувствие. Ведь приготовление простых блюд стало для горе-поваров трудным испытанием...
Интересно Три ярких коктейля с Soplica, которые подарят по-настоящему солнечное настроение
1. Зато сразу видно, что нож для пиццы – суперострый.
Фото goodhouse
2. Когда ты настолько профи, что даже воду можешь сжечь.
Фото wykop
3. Чуток не рассчитал.
Фото imgur
4. Кажется, кухне нужен ремонт...
Фото pinterest
5. Нет, это не шоколадный пирог. Это пицца, которую забыли в духовке.
Фото redditУстала? Нужны новые идеи и эмоции? Собери подруг на вечеринку и оторвись по полной вместе с Zubrowka Rose!
6. Крепкий орешек попался...
Фото fabio
И еще Смешные решения для непредвиденных ситуаций: до такого додумаются единицы
7. Наверное, вкусная получилась лазанья, но теперь ее оценят разве что кошки.
Фото reddit
8. Уровень запекания – ад!
Фото bomba.co
9. Хотел приготовить суп, но задумался и слил весь бульон.
Фото pholder
10. С виноделами-самоучками случается и такое...
Фото magazin.pluska
11. Это должен был быть соус для спагетти.
Фото jojfamily
12. Когда ты не слишком внимательный пекарь.
Фото lolsnaps