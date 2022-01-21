Когда яичница и омлет надоели: 5 оригинальных способов приготовить яйца
Источник:5-Minute Crafts
Яйцо является одним из самых простых продуктов, из которых можно приготовить сотни блюд для завтрака. Необязательно всегда готовить яичницу, когда существует множество интересных и легких рецептов.
Предлагаем 5 необычных способов приготовления яиц. Они понравятся как профессиональным кулинарам, так и тем, кто просто хочет научиться готовить.
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5 интересных способов приготовления яиц
Горячий яичный сэндвич с ветчиной и сыром
В разогретую сковороду положите ломтик хлеба с несколькими кусочками ветчины и сыра. Накройте его другим ломтиком хлеба. Возьмите третий кусочек хлеба и вырежьте посредине круг. Уложите его на верх бутерброда и вылейте свежее яйцо в круглое отверстие. Края сэндвича смажьте растопленным сливочным маслом. Обжарьте сэндвич до готовности.
Рецепт бутерброда с яйцом / Фото 5-Minute Crafts
Корзинки с салатом
Возьмите свежие яйца и сделайте простое тесто для блинов. Положите его в полиэтиленовый пакет и отрежьте кончик.
Разогрейте растительное масло в небольшой кастрюле. Налейте тесто на половник и окуните его в горячее масло. Держите, пока корзина не станет золотистой и не соскользнет с половника.
Положите корзину на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла. Готово! В нем можно подавать салаты и фрукты, используя как съедобное блюдо.
Кошечки для салата / Фото 5-Minute Crafts
Маринованные яйца
Отварите яйца и приготовьте обычный маринад. Очистите их от скорлупы и положите в стеклянную банку. Добавьте несколько лавровых листьев и чёрный перец. Залейте банку горячим маринадом. Оставьте яйца на 2 – 3 дня в темном прохладном месте. Готово!
Яйца в маринаде / Фото 5-Minute Crafts
Яйца, тушеные в томатном соусе
В сваренном вкрутую яйце нитью сделайте горизонтальные надрезы. Обжарьте его в разогретом масле несколько минут.
Одновременно готовим соус. Обжарьте лук и добавьте в него томатную пасту, растворенную небольшим количеством воды. Положите яйца в соус и тушите все 10 минут, добавив несколько столовых ложек соевого соуса и немного чеснока. Готово! Подавайте яйца со смесью томатного соевого соуса.
Тушеные яйца / Фото 5-Minute Crafts
Воздушные жареные яйца
Возьмите свежие яйца и отделите белки из желтков. Взбейте белки до воздушного состояния. Положите их на разогретую сковороду, а сверху вылейте желтки. Готовьте, как обычную яичницу, то есть 2 – 3 минуты на среднем огне.
Рецепт воздушного яйца / Фото 5-Minute Crafts