Когда хочется красивое тело, но нет времени заниматься: это упражнение прокачает все ваши мышцы

Нехватка времени – одна из главных причин, почему люди не посещают тренажерные залы. Но кто действительно стремится измениться, тот всегда найдет минутку, чтобы поработать над своим телом.

Кстати, упражнение, которое показал тренер Кирилл Торос, не займет у вас больше времени. Поэтому рекомендуем сохранять видео и регулярно тренироваться дома. Так вы всегда будете поддерживать хорошую форму.

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Как выполнять упражнение

Станьте на четвереньки, но важно при этом колени все время держать на весу. Затем разверните корпус вправо и выпрямите левую ногу. Сразу поменяйте сторону: развернитесь влево и выпрямите правую ногу. Попытайтесь сделать 12 повторений.

Какие мышцы задействуются

все движения выполняйте "на выходе" – при крайней точке разворота корпуса.

Такого упражнения достаточно, чтобы покрыть суточную потребность в движении, нагрузить разные группы мышц и поддерживать тело в тонусе. В частности, вы проработаете: