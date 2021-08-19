Когда фруктоза становится вредной для организма: объяснение диетолога
Источник:инстаграм Андрея Невского
В последнее время вокруг фруктозы ведутся споры: одни утверждают, что у нее нет пользы, а другие уверяют, что это не так. Диетолог Андрей Невский, придерживаясь убеждения, что нет абсолютно вредных продуктов, попытался все доступно объяснить и относительно фруктозы.
По словам Андрея Невского, многие эксперты говорят, что фруктоза заполняет печень, которая не может ее переделать и отправляет в жировые запасы. Что она очень калорийна и способствует развитию сахарного диабета второго типа. Но они забывают о главном: фруктоза вредна только в больших количествах.
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Почти во всех исследованиях негативные последствия употребления фруктозы происходили на фоне избыточной калорийности рациона. Добровольцев закармливали фруктозой, давая им от 100 до 250 граммов в сутки. Фруктоза такая же калорийна, как и сахар, поэтому неудивительно, что люди полнели и имели проблемы с печенью,
– говорит диетолог.
Фруктоза в цифрах
Все полезное в меру. А дневная норма фруктозы 50 граммов. Для сравнения – это:
- 600 граммов винограда;
- 850 граммов яблок;
- 1 килограмм голубики;
- 1 килограмм бананов;
- Более 2 килограмма апельсинов;
- Более 3 килограмма персиков;
- 0,75 – 1 литр сладкой газировки;
- 100 граммов сахара.
Фруктоза не вредна, если ее употреблять в меру / Фото unsplash
Еще немного интересных данных о фруктозе:
- в меде – 40 граммов фруктозы на 100 граммов продукта;
- в изюме – 30 граммов;
- в финиках – 19,5 граммов;
- в кураге – 12,5 граммов;
- в груши, хурме, яблоках, черешни, бананах, манго – около 5 – 6 граммов;
- в киви, черной смородине, папайи, вишнях, арбузе, сливах и дыни – 3 – 4 грамма.
Меньше фруктозы (до 3 грамма на 100 граммов продукта) в клубнике, чернике, мандаринах, апельсинах, малине, ананасе, грейпфруте, персиках, нектарина и абрикосах.Будьте разумны и просто считайте калории!
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Текст публикации Андрея Невского:
Ждете, что я буду сейчас сбрасывать фруктозу в глубины ада? Нет. И вам не советую демонизировать никого и ничего. Не бывает абсолютно плохих людей и совершенно вредных продуктов.
В последнее время на фруктозу часто нападают. Говорят, что она заполняет печень, и не может ее переработать и отправляет в жировые запасы. Что она очень калорийна. Что она способствует развитию сахарного диабета второго типа. Что она – причина набора висцерального жира (жировой прослойки на внутренних органах). Я, честно, уже не помню, что еще плохого может делать фруктоза по мнению различных "экспертов". Но они забывают главное: фруктоза вредна только в больших количествах.
Почти во всех исследованиях негативных последствиях употребления фруктозы происходили на фоне избыточной калорийности рациона. Добровольцев закармливали фруктозой, давая им от 100 до 250 граммов в сутки. Фруктоза так же калорийна, как и сахар, поэтому неудивительно, что люди полнели и имели проблемы с печенью. Все хорошо в меру.