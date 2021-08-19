Когда фруктоза становится вредной для организма: объяснение диетолога

В последнее время вокруг фруктозы ведутся споры: одни утверждают, что у нее нет пользы, а другие уверяют, что это не так. Диетолог Андрей Невский, придерживаясь убеждения, что нет абсолютно вредных продуктов, попытался все доступно объяснить и относительно фруктозы.

По словам Андрея Невского, многие эксперты говорят, что фруктоза заполняет печень, которая не может ее переделать и отправляет в жировые запасы. Что она очень калорийна и способствует развитию сахарного диабета второго типа. Но они забывают о главном: фруктоза вредна только в больших количествах.

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Почти во всех исследованиях негативные последствия употребления фруктозы происходили на фоне избыточной калорийности рациона. Добровольцев закармливали фруктозой, давая им от 100 до 250 граммов в сутки. Фруктоза такая же калорийна, как и сахар, поэтому неудивительно, что люди полнели и имели проблемы с печенью,

– говорит диетолог.

Фруктоза в цифрах

Все полезное в меру. А дневная норма фруктозы 50 граммов. Для сравнения – это:

600 граммов винограда;

850 граммов яблок;

1 килограмм голубики;

1 килограмм бананов;

Более 2 килограмма апельсинов;

Более 3 килограмма персиков;

0,75 – 1 литр сладкой газировки;

100 граммов сахара.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.



Фруктоза не вредна, если ее употреблять в меру / Фото unsplash

Еще немного интересных данных о фруктозе:

в меде – 40 граммов фруктозы на 100 граммов продукта;

в изюме – 30 граммов;

в финиках – 19,5 граммов;

в кураге – 12,5 граммов;

в груши, хурме, яблоках, черешни, бананах, манго – около 5 – 6 граммов;

в киви, черной смородине, папайи, вишнях, арбузе, сливах и дыни – 3 – 4 грамма.

Меньше фруктозы (до 3 грамма на 100 граммов продукта) в клубнике, чернике, мандаринах, апельсинах, малине, ананасе, грейпфруте, персиках, нектарина и абрикосах.

Будьте разумны и просто считайте калории!

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Текст публикации Андрея Невского:

Ждете, что я буду сейчас сбрасывать фруктозу в глубины ада? Нет. И вам не советую демонизировать никого и ничего. Не бывает абсолютно плохих людей и совершенно вредных продуктов.

В последнее время на фруктозу часто нападают. Говорят, что она заполняет печень, и не может ее переработать и отправляет в жировые запасы. Что она очень калорийна. Что она способствует развитию сахарного диабета второго типа. Что она – причина набора висцерального жира (жировой прослойки на внутренних органах). Я, честно, уже не помню, что еще плохого может делать фруктоза по мнению различных "экспертов". Но они забывают главное: фруктоза вредна только в больших количествах.

Почти во всех исследованиях негативных последствиях употребления фруктозы происходили на фоне избыточной калорийности рациона. Добровольцев закармливали фруктозой, давая им от 100 до 250 граммов в сутки. Фруктоза так же калорийна, как и сахар, поэтому неудивительно, что люди полнели и имели проблемы с печенью. Все хорошо в меру.