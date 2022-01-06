Кипяток, сода и еще один ингредиент: как легко отчистить кухонную вытяжку от жира

К счастью, чистить фильтр вытяжки совсем не сложно. Вам понадобится кипяток, сода и еще кое-что. О действенном способе очищения вытяжки читайте в нашем материале.

Когда вы последний раз заглядывали под вытяжку своей плиты и проверили фильтры вытяжного вентилятора? Если прошло уже много времени или вы еще этого не делали, советуем чистить немедленно!

Ведь со временем фильтр может так забиться жиром, что потеряет свою эффективность, поэтому важно периодически очищать его.

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Как очистить жирный фильтр вытяжки

Что понадобится:

очень горячая или кипящая вода;

моющее средство для обезжиривания посуды;

пищевая сода;

неабразивная щетка;

бумажные полотенца.

Способ

Снимите фильтры с вытяжки: большинство из них должно легко выдвигаться с нижней стороны вытяжки. Наполните раковину или ведро кипятком: чем горячее вода, тем эффективнее.

Насыпьте четверть стакана пищевой соды и вылейте немного моющего средства в раковину. Перемешайте все легонько щеткой, чтобы не обжечься.

Положите жирные фильтры в воду, чтобы они полностью покрылись. Оставьте их на 10 минут.



Чистим кухонную вытяжку / Фото kitchn

После замачивания возьмите неабразивную щетку и очистите фильтры. Добавьте больше моющего средства, если нужно.

Тщательно промойте фильтры горячей водой и протрите бумажным полотенцем или чистой тканью. Повторите весь процесс при необходимости. Очищать фильтры рекомендуют 1 раз в месяц.