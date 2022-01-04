Какие продукты нельзя хранить вместе и почему

Правильное хранение продуктов является гарантией того, что они как можно дольше сохранят свои полезные свойства. Ведь каждый овощ или фрукт выделяет определенные вещества, губительно влияющие друг на друга.

Существует несколько главных правил, как следует хранить разные виды продуктов, чтобы они не портились. Рассказываем, почему нужно делать так, а не иначе и предлагаем соответствующий список.

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Почему некоторые продукты нельзя хранить вместе

Этилен – это газ, выделяемый некоторыми фруктами и овощами во время своего созревания. Если хранить продукты, выделяющие этот газ, рядом с продуктами, чувствительными к нему, они могут испортиться.

Какие продукты выделяют этилен:

помидор;

картофель;

яблоко;

помидор;

авокадо;

банан;

арбуз;

клубника;

киви;

персик;

груша и другие.

Какие продукты чувствительны к этилену:

цветная капуста и брокколи;

морковь;

болгарский перец и чили;

баклажан;

тыква;

грибы;

цуккини;

лук;

зелень и другие.



Продукты, которые не следует хранить вместе / Фото 5-Minute Crafts

Храните сырые продукты отдельно от вареных

Сырые и вареные продукты следует хранить в холодильнике отдельно друг от друга. Также важно убедиться, что упаковка этих продуктов герметична. Храните сырые продукты ниже готовых, чтобы, например, сок из мяса не попадал на готовую пищу.



Готовые храните отдельно от сырых / Фото 5-Minute Crafts