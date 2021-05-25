Чем отличаются коричневые и белые яйца: интересные факты

В списке наших покупок всегда значатся яйца. Без них не обходятся ни обычные, ни праздничные блюда. От пышного омлета или нежной глазуньи отказывается редкий привереда. Однако каждый раз у витрины с яйцами мы гадаем: какие из них вкуснее и полезнее: белые или бежевые?

Пора нам уже раз и навсегда разобраться, влияет ли цвет яиц на их питательность и вкус.

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От чего зависит цвет яиц

Оттенки куриных яиц варьируются от белого до темно-коричневого. Цвет яиц в основном зависит от окраски перьев кур. Так, светлые домашние птицы несут белые яйца, а темно-коричневые куры порадуют вас темным продуктом.

Цвет яиц зависит прежде всего от цвета перьев кур / Фото Liveinternet

Кроме этого на окраску яиц влияют и другие факторы:

Вид кур. Есть такие представители, которые несут даже голубые яйца. Стресс. Если курица была подвержена стрессу, количество производимого протопорфирина IX, то есть вещества, которое окрашивает яйца в коричневый цвет уменьшается, поэтому мы получаем продукт со светлой окраской. Температура воздуха и воды. Доказано, что при температуре воздуха выше 25 градусов, куры несут светлые яйца. Подобное происходит и в случае, если давать пить курам воду, температура которой выше 50 градусов.

Влияет ли цвет яиц на их вкус и пользу

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Оттенок скорлупы никак не влияет на вкус, запах, цвет, качество и пользу яиц. На все эти характеристики влияют только особенности питания кур. Это также влияет и на цвет желтка.

Цвет скорлупы не влияет на вкус яиц / Фото Kienthucdinhduong

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Почему коричневые и белые яйца часто имеют разную цену

Достаточно часто коричневые яйца могут стоить дороже, чем белые. Прежде всего это могут быть яйца различной категории, то есть размера. Если яйца одного сорта, причиной различных цен может стать просто маркетинговый ход. Однако еще есть версия, согласно которой коричневые куры в основном нуждаются в большем количестве корма. Поэтому путем увеличения стоимости яиц компенсируются расходы на питание птицы.

Цена яиц может зависеть от многих факторов / Фото Sanovogroup