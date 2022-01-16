Этот напиток станет любимым для ваших детей: готовим молочный коктейль Oreo

Ваши дети обожают Oreo? Приготовьте им вкусный молочный коктейль с этим печеньем всего за 10 минут.

Предлагаем рецепт очень легкого молочного коктейля из ванильного мороженого, молока и печенья Oreo! Этот напиток станет хитом для всей семьи, особенно для детей.

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Рецепт молочного коктейля Oreo



Рецепт молочного коктейля / Фото the salty marshmallow

Ингредиенты:

2 стакана ванильного мороженого;

130 миллилитров молока;

8 штук печенья Орео;

1 чайная ложка экстракта ванили по желанию;

взбитые сливки для подачи.

Приготовление

Добавьте мороженое, молоко и печенье Oreo в блендер. Взбивайте ингредиенты до почти гладкого состояния.



Взбейте ингредиенты в блендере.

Перелейте в большие бокала и подавайте со взбитыми сливками и целым печеньем Oreo. Приятного тебе аппетита!