Это неизбежно испортит ваш торт: 6 обидных ошибок при выпечке бисквита

Решились приготовить праздничный торт, но переживаете, что бисквит получится слишком сухой, не поднимется или потрескается? Ведь даже опытные кондитеры терпят на кухне поражение.

Выше нос! С нашими советами вас никогда не постигнет кулинарная неудача. Только читайте внимательно!

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Ошибки при выпечке тортов

Часто открываете духовку



Не открывайте духовку первые 20 минут / Фото Pinterest

Не рекомендуем часто заглядывать в духовку, чтобы проверить готовность теста. Особенно это следует делать до того, как торт начнет пропекаться, а это обычно происходит после 20 минут. Открывая дверцу духовки вы выпускаете горячий воздух. Поэтому ваш бисквит может выйти плохо или неравномерно испеченным.

Слишком большая или малая форма



Подберите форму правильного размера / Фото Pinterest

Если форма для торта слишком большая, скорее всего, он не поднимется. А в малой емкости бисквит может покрыться трещинами. Правильно заполнять форму для выпечки на 3/4.

Добавляете холодные продукты

Хотите приятно удивить близких? Тогда прихватите с собой любимуюи удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Во время приготовления теста используйте ингредиенты комнатной температуры, если рецепт не требует иного.

Очень интенсивно перемешиваете тесто



Замешивайте тесто не слишком быстро / Фото Pexels

Слишком интенсивное замешивания теста может привести к тому, что ваш бисквит не поднимется, будет твердым и сухим. Поэтому, старайтесь слегка взбивать смесь и постепенно добавлять все ингредиенты.

Вы используете неправильную посуду для выпекания

Темные матовые формы для выпекания поглощают много тепла. Это может стать причиной того, что кексы на дне всегда пригорают. Правильная емкость должна быть тяжелой, блестящей, алюминиевой, без боковых краев.

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Слишком сильно разогрета духовка



Внимательно следите за температурой / Фото Pexels

Если верхушки ваших кексов выходят куполообразными, а не плоскими, причиной может быть слишком сильно разогретая духовка. Цифровые дисплеи не всегда точно показывают количество градусов, особенно если вы пользуетесь более старой моделью. Для того, чтобы точно измерять температуру, приобретите специальный термометр.

Чтобы выровнять уже готовый бисквит, накройте его пергаментной бумагой и осторожно прижмите.