Эти лайфхаки помогут легко отстирать старые пятна краски из одежды
Источник:ohso Spotless
Нет необходимости выбрасывать одежду, когда мы запачкали ее краской. Есть несколько эффективных способов очистить пятна.
Лучшее решение – одевать старую одежду во время работы с краской, но бывают разные передряги. Рассказываем, как избавиться от новых и старых пятен от масляной строительной краски.
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Сухое пятно
Сухое пятно отстирать тяжелее всего, поэтому вам придется использовать растворитель для краски. Прочтите этикетку, чтобы узнать всю информацию о безопасности во время работы с этим растворителем.
Что вам понадобится:
- металлическая ложка;
- разбавитель краски;
- спирт;
- бутылка холодной воды;
- губка;
- моющее средство;
- стиральная машина.
Инструкции
Налейте спирт прямо на пятно. Аккуратно отчистите металлической ложкой. Замочите одежду в холодной воде примерно на 15 минут.
Уложите одежду на ткань и налейте на пятно растворитель. Хорошо потрите губкой и замочите одежду в мыльной воде с моющим средством на 8 часов.Примечание: если все еще остались следы краски, то налейте моющее средство непосредственно на пятно и выстирайте при высокой температуре.
Свежее пятно
Что вам понадобится:
- разбавитель краски;
- металлическая ложка;
- полотенце;
- моющее средство.
Инструкции
Подложите под одежду полотенце. Осторожно нанесите разбавитель, чтобы он покрыл пятно. Металлической ложкой аккуратненько отчистите краску. Выстирайте одежду в стиральной машинке.
Как отчистить новое пятно / Фото 5-Minute Crafts