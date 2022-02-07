Эти домашние пончики превосходят любые магазинные

Пончики можно есть в любое время дня и приготовить их совсем нетрудно. Для этого вам понадобится несколько недорогих ингредиентов.

Пончики – настолько хорошая закуска, что теперь можно найти их по всему миру с большим разнообразием. Рассказываем, как приготовить эти вкусности легко.

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Рецепт невероятных домашних пончиков

Ингредиенты:

4 стакана пшеничной муки;

1, 5 столовые ложки дрожжей;

90 миллилитров молока;

1 стакан сахара;

пол стакана сливочного масла;

2 яйца;

полчайной ложки ванили;

щепотка соли;

1 литр растительного масла.



Что нужно для пончиков / Фото 5-Minute Crafts

Приготовление

Насыпьте муку в миску или на место, где вы будете делать тесто. Затем сделайте своеобразный круг внутри муки, чтобы можно было добавить остальные ингредиенты.

Всыпьте 1 стакан сахара. Добавьте щепотку соли и дрожжи. В центр смеси взбейте яйца и всыпьте ванилин.

Добавьте растопленное сливочное масло и молоко. Замесите тесто в течение 20-30 минут. Затем выложите его в миску и накройте полиэтиленовой пленкой или тканью и оставьте на 1 час.

Посыпьте мукой поверхность, где собираетесь работать. Положите подготовленное тесто и раскатайте его до толщины примерно 2 сантиметров.

Круглыми предметами вырежьте формы пончика: контур и круг внутри. Поставьте сковороду на средний огонь и обжарьте пончики по бокам до золотистой корочки.



Рецепт вкусных пончиков / Фото 5-Minute Crafts

Посыпьте пончики сахаром или любыми другими сладостями.



Готовые пончики посыпьте сахаром / Фото 5-Minute Crafts

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