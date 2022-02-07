Эти домашние пончики превосходят любые магазинные
Источник:5-Minute Crafts
Пончики можно есть в любое время дня и приготовить их совсем нетрудно. Для этого вам понадобится несколько недорогих ингредиентов.
Пончики – настолько хорошая закуска, что теперь можно найти их по всему миру с большим разнообразием. Рассказываем, как приготовить эти вкусности легко.
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Рецепт невероятных домашних пончиков
Ингредиенты:
- 4 стакана пшеничной муки;
- 1, 5 столовые ложки дрожжей;
- 90 миллилитров молока;
- 1 стакан сахара;
- пол стакана сливочного масла;
- 2 яйца;
- полчайной ложки ванили;
- щепотка соли;
- 1 литр растительного масла.
Что нужно для пончиков / Фото 5-Minute Crafts
Приготовление
Насыпьте муку в миску или на место, где вы будете делать тесто. Затем сделайте своеобразный круг внутри муки, чтобы можно было добавить остальные ингредиенты.
Всыпьте 1 стакан сахара. Добавьте щепотку соли и дрожжи. В центр смеси взбейте яйца и всыпьте ванилин.
Добавьте растопленное сливочное масло и молоко. Замесите тесто в течение 20-30 минут. Затем выложите его в миску и накройте полиэтиленовой пленкой или тканью и оставьте на 1 час.
Посыпьте мукой поверхность, где собираетесь работать. Положите подготовленное тесто и раскатайте его до толщины примерно 2 сантиметров.
Круглыми предметами вырежьте формы пончика: контур и круг внутри. Поставьте сковороду на средний огонь и обжарьте пончики по бокам до золотистой корочки.
Рецепт вкусных пончиков / Фото 5-Minute Crafts
Посыпьте пончики сахаром или любыми другими сладостями.
Готовые пончики посыпьте сахаром / Фото 5-Minute Crafts