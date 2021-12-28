Яркие и съедобные украшения на новогоднюю елку: фотоидеи с рецептами
Источник:goodtoknow
Если вам надоели простые игрушки на елку, рекомендуем сделать оригинальные съедобные украшения. Это отличный способ перезагрузиться и украсить новогоднее дерево.
Зачем обычные украшения, когда можно сделать съедобные? Эти веселые идеи и по внешнему виду хороши, и восхитительны на вкус.
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Украшения в форме сердца
Что понадобится:
- 100 г белого шоколада;
- 6 – 10 конфет "трость";
- лента.
Приготовление
Выстелите деревянную или пластиковую доску жиронепроницаемой бумагой. Закрепите бумагу с помощью ленты.
Растопите белый шоколад в микроволновке на маленьком огне, время от времени помешивая. После того, как шоколад растает, отставьте его, чтобы немного остыл.
Трости положите на смазанную бумагу, образуя форму сердца. Отрежьте немного ленты и завяжите петлю. Разместите ленту в верхней части формы сердца.
Вылейте растопленный шоколад в центр сердца и распределите его. Обязательно закройте шоколадом конец ленты, чтобы она прикрепилась.
Съедобное украшение на елку / Фото goodtoknow
Рожки со сладостями
Ингредиенты:
- 6 толстых качественных рожков мороженого;
- 50 граммов молочного шоколада;
- сахарная посыпка по вашему вкусу;
- минизефир, сладости, шоколадные монеты или начинка по вашему выбору.
Вам также понадобятся:
- толстая лента или шнурок;
- длинная деревянная или металлическая шпажка.
Приготовление
Растопите шоколад несколькими подходами в микроволновке, каждый раз помешивая. Оставьте остыть.
Проколите рожки шпажкой, чтобы сделать отверстия для ленты. Смочите кончики рожка в растопленный шоколад, а затем сразу же в посыпку.
Уложите кусочек жиронепроницаемой бумаги и поставьте в холодильник для охлаждения. Проденьте ленту через каждый проем на конусе и сделайте небольшой узелок, чтобы закрепить. Наполните конус выбранной внутренностью.
Елочные съедобные украшения / Фото goodtoknow
Праздничные рожки на елку / Фото goodtoknow