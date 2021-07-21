Как быстро и красиво разрезать арбуз: лайфхак с видео

Найти в жару что-то вкуснее, чем спелый арбуз, – нереально. Но как эту летнюю вкуснятину разрезать так, чтобы не вытек весь сок и ее не стыдно было подать на праздничный стол?

Лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. Поэтому искусство разрезания арбуза вы будете осваивать по видео. Смотрите и запоминайте!

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Вы наверняка часто сталкиваетесь с проблемой нарезки арбуза. Это дело не из простых. Но на самом деле, все гораздо проще, чем кажется. Это видео покажет вам, как быстро и просто порезать арбуз на сочные кусочки.

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Смотрите видео, как быстро разрезать арбуз: