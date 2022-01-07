Яйца или овсянка: список полезных продуктов, которые лучше употреблять с утра

Когда дело касается завтрака, то в первую очередь следует думать о том, чтобы еда была полезной и правильной. Рассказываем о продуктах, которые можно есть на завтрак.

Завтрак – это утренний прием пищи, помогающий зарядиться энергией после долгой ночи на следующий день. Завтракать рекомендуют в течение 1 часа после пробуждения. Что же хорошо поесть с утра – в материале.

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Продукты, которые лучше есть утром

Яйца богаты белоком, холином и другими важными питательными веществами. После употребления этих продуктов человек ощущает себя сытой и так потребляет меньше калорий в течение дня.

Чашка кофе по утрам – не просто приятная традиция. Кофеин улучшает настроение и положительно влияет на работу мозга, а также богат антиоксидантами, уменьшающими воспаление. Эффективной дозой считается от 0,3 до 4 чашек в день, в зависимости от крепости кофе.

Овсянка – самый лучший выбор для любителей каши. Успокаивающе действует на желудок и регулирует стул. Эта пища богата уникальной клетчаткой – бетаглюканом, снижающей уровень холестерина. Овсянка также содержит антиоксиданты. Учитывая, что в ней мало белка, лучше готовить кашу на молоке, а не на воде, или есть вместе с жареными яйцами или кусочком сыра.



Овсяная каша на завтрак / Фото Unsplash

Семена чиа невероятно питательны. Это один из лучших источников клетчатки. Они также богаты антиоксидантами, защищающими наши клетки от нестабильных молекул или свободных радикалов, образующихся во время метаболизма.

Фрукты являются хорошим источником витаминов, калия и клетчатки. К примеру, цитрусовые содержат много витамина С. Один большой апельсин обеспечивает более 100% рекомендуемой суточной нормы витамина С. В сочетании с яйцами, сыром или греческим йогуртом – это сбалансированный завтрак.

Зеленый чай является одним из самых полезных напитков на Земле. Он содержит антиоксидант, который полезен мозгу и нервной системе. В нем также много кофеина, улучшающего настроение и ускоряющего метаболизм. Интересно, что чашка зеленого чая содержит примерно столько же кофеина, как и половина чашки кофе.