Известные актеры Голливуда, которые покинули профессию и начали совсем другую жизнь

Многие успешные голливудские актеры покидают свою работу с учетом жизненных обстоятельств или чтобы отдохнуть от звездной карьеры. Среди звезд есть и оскароносные, уход которых ошеломил публику.

Часто актеры не хотят указывать причину завершения карьеры. Однако дальше они в основном занимаются творческой деятельностью.

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Кэмерон Диас



Актриса вышла на пенсию / Фото Getty Images

В течение двух десятилетий после дебюта Кэмерон в хите 1994 года "Маска" она оставалась одной из величайших звезд Голливуда. Одинаково искусная актриса была в комедиях, например, "Там что-то о Мэри" и драмах, например, "Ванильное небо". Также Кэмерон была одной из "Ангелов Чарли" и голосом Фионы в "Шреке".

Кэмерон последний раз появлялась на экране в "Энне" 2014 года. В 2018 году она объявила, что вышла на пенсию. Позже сказала: "Я не скучаю по выступлениям", и что ей очень нравится проводить время для себя.

Майкл Шеффлинг



Шеффлинг играл в "Шистнадцати свечах" / Фото Orion

В 1984 году Майкл произвел большой фурор в своем, сыграв Джейка Райана вместе с Молли Рингволд в подростковой классике "Шестнадцать свечей". Он снялся еще в девяти фильмах, учитывая Vision Quest и Mermaids.

В начале 90-х Майкл все еще получал главные роли, но решил покинуть Голливуд. Он перевез свою молодую семью назад в родную Пенсильванию, где открыл деревообрабатывающий цех. С тех пор актер оставался малоизвестным. По данным СМИ, его дочь стала удачной моделью.

Долорес Гарт



Гарт стала известной из-за роли в фильме "Любить тебя" / Коллаж 24 канала

Долорес "ворвалась" на сцену еще подростком в 1957 году, когда сыграла любовь Элвиса Пресли в фильме "Любить тебя". Тогда она зарекомендовала себя как гламурная леди, снявшись еще в девяти фильмах, учитывая культовую классику "Там, где есть ребята"

В 1964 году тогда 24-летняя девушка ошеломила Голливуд, объявив, что покидает актерскую деятельность, чтобы стать монахиней. Она поступила в монастырь Регины Лаудиса в Коннектикуте, где живет и сегодня.

Карин Персонс



Звезда фильма "Принц из "Беверли-Хиллз" / Фото NBC

Карин снялась в роли Хиллари Бэнкс вместе с Уиллом Смитом в "Принц из Беверли-Хиллз". Она также была героиней комедий, среди них – "Майор Пейн" в 1995 году вместе с Дэймоном Вейансом.

После главной роли в художественной комедии "Дамский угодник" с Тимом Мэдоузом и Виллом Ферреллом в 2000 году Карин вышла замуж, родила ребенка и сосредоточилась на письме. Она создала Sweet Blackberry – некоммерческую организацию, которая стремится донести малоизвестные истории о достижениях афроамериканцев. Впоследствии актриса написала детскую книгу "Как высокая луна".

Грейс Келли



Звезда получила "Оскар" за лучшую женскую роль / Фото Getty Images

В начале 50-х Грейс стала звездой благодаря игре в фильме "Деревенская девушка". За роль в ленте она получила награду "Оскар" за лучшую женскую роль.

В 1955 году, находясь на Каннском кинофестивале, Грейс встретила принца Монако Ренье III. Через год она ушла на пенсию, как актриса, но в возрасте 26 лет вышла замуж за принца и до конца жизни исполняла свои обязанности принцессы Монако.

Джин Гэкмэн



Выиграл две премии "Оскар" / Коллаж 24 канала

Гекмэн был впервые номинирован на премию "Оскар" в 1967 году за фильм "Бонни и Клайд". В общей сложности он получил две премии "Оскар": за "Французскую связь" 1971 года и "Непрощенный" 1992 года.

Снявшись в более чем 70 фильмах, Джин объявил о своей отставке в 2004 году. С того времени он стал писателем и написал 5 романов.

Дэниел Дэй-Льюис



Три "Оскара" за лучшую роль / Фото Getty Images

Британский актер Дэй-Льюис – единственный человек, получивший три награды "Оскар" за лучшую мужскую роль. Актер получил награду в фильмах: "Моя левая нога", "Там будет кровь" и "Линкольн".

В июне 2017 года, после того как получил номинацию на премию "Оскар" в фильме "Призрачная нить", опубликовал заявление, что больше не будет работать актером. Дэй-Льюис отметил, что это было "частное решение".