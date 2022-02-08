Как измельчить несколько яиц на салат за считанные секунды: 2 лайфхака в видео

Продолжаем рассказывать, как не усложнять себе жизнь, готовя дома. В этот раз читайте, как нарезать одновременно несколько яиц, затратив на это минимум времени и усилий.

Кажется, в нарезке яиц нет ничего сложного, с чем может справиться кто-либо. Однако мы знаем, как еще больше упростить этот процесс. И тут вы, вероятно, подумали сразу об овощерезке. Это было бы очень очевидно. Рассказываем, что делать, если ее нет под рукой. Берите себе на вооружение эти два лайфхака, которые будут всегда актуальны.

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Как за пару секунд нарезать одновременно несколько вареных яиц

При помощи чашки

Положите 2 или более очищенных яйца в чашку. Тогда быстрыми движениями ножа (от стенки к стенке) измельчите яйца на кусочки нужного размера.

Толкателем для картофеля

Поместите несколько яиц в глубокую миску. Продавите яйца через толкач для картофеля. Количество таких движений зависит от того, сколь мелкими должны быть кусочки.

После этого яйца можно добавлять в любимые салаты и любую начинку.