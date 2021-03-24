Пандемия Covid-19 многих из нас отправила на карантин. У некоторых наконец-то появилось свободное время довести до ума свои бизнес-идеи. Кто-то решился открыть собственное дело или просто перевести бизнес в онлайн.

Если вы также решили рискнуть и открыть собственный интернет-магазин, мы поможем вам избежать самых распространенных ошибок, которые допускают начинающие. Итак, 10 вещей, которых не следует делать тому, кто стремится успешно торговать онлайн:

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1. Медлить с открытием интернет-магазина

Решили открыть интернет-магазин – считайте, что самое тяжелое уже позади. Действительно, изучить принципы и овладеть основами онлайн-торговли перед открытием магазина обязательно, однако не следует растягивать этот процесс на месяцы, ведь, как показывает практика, чем дольше тянуть, тем больше сомнений появляется.



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2. Спешить с открытием физического офиса

Собственный офис – удовольствие не из дешевых. Средства, которые вы потратите на аренду помещения, лучше вложить в ассортимент и продвижения товара, а уж когда процесс пойдет – тогда и арендуете офис. Сегодня есть много способов работать без офиса на начальном этапе. Деловые встречи, например с поставщиками, можно проводить в кафе или бизнес-центре.

Также, некоторые банки предоставляют своим клиентам возможность бесплатно использовать комнаты для переговоров. Если же офис вам нужен как пункт самовывоза заказов, на старте рекомендуем обратиться к курьерской службе с офисами самовывоза (иногда эта услуга бесплатная).

3. Работать только с одним поставщиком

Не собирайте яйца в одну корзину. Это правило выдержало испытание временем и в бизнесе будет актуально всегда. С одним поставщиком можно попробовать работать только на начальном этапе, однако, как только появится возможность, диверсифицируйте поставщиков, а с ними и свои риски.



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4. Делать ставку только на китайские товары

Основное преимущество китайских товаров – их цена. А вот недостатков у них немало. Главный из которых – длительное время доставки. Если вы реализуете сезонный товар, то, пока получите партию, она потеряет для покупателей актуальность.

5. Принимать оплату заказов только наличными

На многих веб-ресурсах рекомендуют принимать оплату исключительно наличными - для оптимизации налогообложения. Этот совет – на грани закона, более того: он значительно сужает круг потенциальных покупателей. Все более популярными становятся альтернативные способы расчета.

Поэтому, чем больше вариантов будет доступно покупателям, тем лучше будет развиваться интернет-магазин. Возможность оплаты банковской карточкой должна стоять первой в списке.



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6. Закупить сразу большую партию товара

Считаете, что все рассчитали и за вашим товаром выстроится очередь желающих его приобрести? Это иллюзия! Есть много обстоятельств, которые могут помешать осуществлению ваших планов, начиная от сезонности и заканчивая демпингом со стороны конкурентов. Поэтому советуем выстроить первую закупку так, чтобы не образовался избыток товара при отсутствии оборотных средств:

Закупите спланированный ассортимент по 3 – 5 единиц каждого наименования. Дорогостоящих товаров можно взять по 1 – 2 единицы. Впоследствии, проанализировав первые продажи, поймете, что хорошо продается, а что нет.

Покупайте гарантированно ходовые товары, а остальные просто разместите на сайте с пометкой "Доступно по предварительному заказу".

7. Отправлять заказ только частными перевозчиками

У нас до сих пор царит стереотип, что "Укрпочта" – это некий архаизм и, чтобы отправить ею посылку, необходимо заполнить кучу бумаг. Это давно не так. Зато "Укрпочта" имеет наиболее разветвленную сеть отделений и может доставить товар в самые глухие уголки страны. К тому же по более низким ценам, чем частные перевозчики.

Особенно это актуально, если отправляете недорогой заказ. Бывает, что доставка выходит дороже, чем сам товар, что вынуждает покупателя отказаться от покупки. Итак, предложив посетителям своего интернет-магазина доставку различными сервисами, вы значительно увеличите его шансы на успех.



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8. С первого дня работы магазина нанимать курьеров в штат

Любому бизнес-проекту требуется время на раскрутку. Сначала можно обойтись услугами сторонних организаций, которых сегодня множество. Иначе рискуете столкнуться с проблемой простоя работников, зарплату которым все равно придется начислять.

9. Все делать самому

Скупой платит дважды. Для выполнения простейших обязанностей нужны знания, опыт, техника. Вы действительно считаете, что сможете выполнять все функции по обслуживанию магазина самостоятельно?

Советуем все же серьезные задачи (дизайн, программирование) поручить штатным специалистам. Это сэкономит невероятное количество времени и позволит сосредоточиться на важных делах, в частности на продвижении магазина.



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10. Конкурировать лишь ценой

Цена – важный критерий выбора покупателем товара, но не единственный. Имеют значение также условия доставки, варианты оплаты заказа, сопутствующие сервисы, системы бонусов, гарантийное обслуживание и тому подобное. Кроме того, если долго демпинговать, рано или поздно бизнес станет убыточным.