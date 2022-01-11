Избавляемся от неприятного запаха: 4 причины и средства от потливости ног зимой

Вы когда-нибудь думали, почему ваши ноги потеют даже зимой? Большинство людей считают, что это происходит только летом. Однако зимой проблема не исчезает и сопровождается неприятным запахом.

Американский врач Хьюберт Ли делится некоторыми причинами и средствами для потливости ног. Всего несколько новых привычек зимой – и вы решите эту проблему.

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Что вызывает потливость ног?

Ваша обувь. В холодные месяцы мы обычно носим утепленную обувь. Когда ваши ноги в сапогах, которые не позволяют им дышать, развивается много бактерий.

Изменение температуры. Когда вы, например, возвращаетесь домой после прогулки по снегу или слякоти – ваши ноги работают труднее и очень нагреваются. Так они потеют и возникает неприятный запах.

Более сухая кожа. Поскольку зимой воздух намного сухее, наша кожа быстрее высыхает, обеспечивая питание бактериям, которые могут вызвать дурной запах ног.

Толстые носки. Ношение нескольких пар носков может сохранить ваши ноги в тепле, но это также уплотняет пот, вызывая запах ног. Ношение двух или более пар носков может вызвать трение и развитие мозолей, что приведет к чрезмерному потоотделению и неприятному запаху.

Как избавиться от потливости и неприятного запаха

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить неприятный запах ног этой зимой.