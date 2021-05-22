Как избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра: проверенные способы

Даже у хорошей хозяйки мусорное ведро иногда начинает пованивать. Избавиться от неприятного запаха сложно, но возможно. Нужно лишь знать некоторые секреты.

Покупать дорогую бытовую химию и целый час драить ведро не придется. Обойдемся подручными средствами, которые есть практически в каждом доме.

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Чтобы избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра, выберите самый удобный для вас вариант:

1. На дно ведра насыпьте 1/2 стакана соды. Она поглотит неприятный запах, а вы при этом потратите копейки.

Сода поможет избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра / Фото Kotel.guru

2. Если у вас дома есть кошка, используйте наполнитель для ее лотка. Для этого в мусорное ведро насыпьте немного наполнителя: он поглотит всю влагу и неприятный запах, появляющийся из-за размножения бактерий.

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3. Для идеальной маскировки неприятного запаха положите на дно мусорного ведра ватный диск, смоченный эфирным маслом.

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Кстати, эфирные масла не только поглощают неприятные ароматы, но и отпугивают вредителей:

Мятное эфирное масло отпугивает грызунов.

Эфирные масла чайного дерева и всех цитрусовых прекрасно справляются с бактериями.

Масло дерева ним – отличное средство против насекомых.

Эфирные масла избавят от неприятного запаха, насекомых и грызунов / Фото Archidea