Как избавиться от сутулости: тренер показал на видео ежедневное 5-минутное упражнение

Иногда после рабочего дня мы чувствуем тяжесть в спине, а то и боль. Поэтому важно находить 5 минут в день, чтобы заняться своей осанкой, и результат не заставит себя ждать.

Как говорит тренер Кирилл Торос, проблема с осанкой сейчас почти у каждого второго, учитывая сколько мы проводим время за компьютером или в офисе. Тело находится весь день в неправильной позе, мышцы теряют тонус, а мы получаем проблемы со спиной.

К слову Красивая осанка за пять минут в день: тренер показала на видео 7 упражнений для спины

Поэтому спортсмен показал, как укрепить поясничный отдел и разработать мобильность лопаток и плечевого пояса. Это упражнение улучшает пластичность, что с возрастом это очень важно.

Ежедневное упражнение для красивой осанки

Само движение – это лодочка с отведением рук. Обязательно нужно взять какой-нибудь предмет в руки и передавать его за спиной. Если вам будет легко, то можно взять бутылку с водой и выполнять упражнение с ней.

Гайд по выполнению упражнения

Количество подходов – 3;

Количество повторений за один подход – 16;

Отдых между подходами – 30 секунд.

Этотили с утра как зарядку, или вечером после работы, чтобы размять спину в конце дня.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

Проблема з поставою майже у кожного другого, враховуючи скільки ми проводимо часу сидячи за комп'ютером! Тіло весь день в неправильній позі, м'язи втрачають тонус, а ми отримуємо проблеми зі спиною.

Тому будемо зміцнювати поперековий відділ і розробляти мобільність лопаток і плечового пояса. Будемо покращувати нашу пластичність, з віком це дуже важливо.

Сам рух це човник з відведенням рук. Обов'язково потрібно взяти який-небудь предмет в руки і передавати його за спиною. Якщо вам буде легко, то можна взяти пляшку з водою і виконувати вправу з нею.

Виконання:

Кількість підходів - 3

Кількість повторень за один підхід - 16

Відпочинок між підходами - 30 секунд

Комплекс можна виконувати кожен день, або з ранку в вигляді зарядки, або ввечері після роботи, щоб розім'яти спину в кінці дня.