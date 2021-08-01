Достаточно пяти минут: как избавиться от болей в спине и шее

Боли в спине периодически возникают у всех людей. Это может быть из-за сидячей работы или малоподвижного образа жизни.

Исправить ситуацию поможет простой комплекс упражнений. Как его выполнить всего з 5 минут, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Какие упражнения помогут избавиться от болей в спине

Боковые наклоны головы

Необходимо сесть прямо, положить левую руку на голову и легко потянуть шею влево. Плечи должны быть расслаблены. В таком положении зафиксируйтесь на 10 – 15 секунд. Поменяйте руки и выполните по 2 – 3 подхода на каждую сторону.

Растяжка на стуле

Сядьте на стул и возьмитесь за него одной рукой сзади. Подбородок нужно направить к груди, а ухом потянуться к противоположному плечу. Вращайте головой на 45 градусов влево и вправо. Повторите на другую сторону.

Растяжка трапециевидных мышц

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с " Тая "!

Нужно прямо встать, завести правую руку за спину и обхватить ее запястье левой рукой. Аккуратно необходимо потянуть себя за правую руку, наклоняя левое ухо к левому плечу. Зафиксируйтесь в таком положении на 15 – 20 секунд. Далее поменяйте руки и выполните по 3 – 4 повторения на каждую сторону.

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Упражнение у стены

Встаньте лицом к стене, выпрямите и прислоните к ней правую руку. Плечо нужно плотно прижать, а грудь отвернуть от стены, легко отталкиваясь от нее левой рукой. Остаемся в такой позиции на 30 – 40 секунд. Повторите упражнение на другую сторону.

Скрещивание рук сзади

Для выполнения упражнения, встаньте ровно, поставив ноги на ширину плеч. Правую руку нужно поднять вверх, согнуть ее в локте и завести за голову. Ладонью левой руки нужно дотянуться до правой. Зафиксируйтесь в такой позиции на 5 – 7 секунд. Поменяйте руки и сделайте по 2 – 3 повторения на каждую сторону.

Регулярно выполняя эти простые упражнения, вы сможете быстро снять усталость и напряжение,

– отметила Елена Кален.