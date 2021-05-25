Как использовать апельсиновые корки: 10 нестандартных способов

Купив апельсины, мы обычно используем лишь мякоть, а кожуру чаще всего выбрасываем. А это – большая ошибка! Ведь апельсиновая корка может весьма пригодиться, и не только в кулинарии.
Идеальный натуральный ароматизатор, основа для аромасвечи, эффективное чистящее средство – все это и многое другое прекрасно заменит простая апельсиновая корка.
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1. Из апельсиновых корок можно сделать классную аромасвечу.
2. Цедру можно превратить в ароматные цукаты.
Фото patee
3. Из апельсиновых корок и воды можно приготовить прекрасный освежитель воздуха.
Фото stroy-podskazka
4. Если не хотите, чтобы кошки превратили грядку в свой туалет, разбросайте по клумбе апельсиновые корки, которые одновременно станут удобрением для растений.
Фото sovkusomСекрет хорошего настроения прост! Нужно лишь пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.
5. Эфирное масло, содержащееся в апельсиновой цедре, замечательно помогает чистить поверхности.
Фото retete-usoare
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6. Если хотите избавиться от неприятного запаха из обуви без стирки, поместите в любимые кроссовки апельсиновые корки и оставьте на несколько часов, в идеале – на ночь.
Фото daddy-cool
7. Кожуру апельсина можно высушить, измельчить и использовать для приготовления десертов или напитков.
Фото pinterest
8. Если добавить в чай апельсиновую кожуру, напиток приобретет божественный аромат.
Фото vodovoz
9. Апельсиновые корки можно использовать для мытья микроволновки. Для этого миску с корками и водой поставьте в микроволновку на 7 минут. Тщательно протрите поверхности губкой – результат вас удивит!
Фото culinarya
10. Чтобы продезинфицировать разделочную доску, посыпьте ее солью и тщательно протрите кожурой апельсина.
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