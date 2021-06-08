Как использовать активированный уголь: 10 неожиданных вариантов помимо аптечки

Активированный уголь – непременная составляющая аптечки в каждом доме. Эти таблетки часто помогают при проблемах со здоровьем – от обычного метеоризма до интоксикации тяжелыми металлами. Однако знаете ли вы, что активированный уголь – первый помощник и во многих домашних делах?

Как именно помогает в быту простое аптечное средство – читайте далее.

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Освежить воздух

Активированный уголь способен отлично поглощать неприятные запахи. Поэтому смело можете использовать эти таблетки для маскировки ароматов в холодильнике, старом шкафу или в мусорном ведре.

Избавиться от плесени

В квартире плесень, как правило, появляется в местах с повышенной влажностью. Это может быть ванная, туалет или кухня. Активированный уголь способен поглощать избыточную влажность. Поэтому, положив таблетки на тарелку, ее следует ставить в местах, где появилась или может появиться плесень.

Активированный уголь поможет избавиться от плесени / Фото Muravied-spb

Замаскировать царапины на мебели

Частицы активированного угля способны замаскировать незначительные царапины на черной мебели. Для этого стоит лишь потереть таблеткой в месте повреждения, а затем аккуратно смахнуть остатки.

Замаскировать запах кошачьего лотка

Довольно часто, даже выбрав лучший наполнитель для кошачьего лотка, можно чувствовать неприятный запах в комнате. Для того чтобы этого избежать, отправьте таблетки активированного угля в тканевые мешочки и положите у кошачьего лотка. Меняйте таблетки не реже одного раза в 15 дней.

Чтобы избавиться от неприятного запаха от кошачьего лотка, используйте активированный уголь / Фото 1obl

Защитить инструменты от окисления

Для того чтобы инструменты не окислились и на них не появилась ржавчина, можно в коробке с ними положить активированный уголь. Таблетки с легкостью впитают всю влагу и позаботятся таким образом обо всех орудиях.

Продлить свежесть букета

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Для того чтобы букет цветов радовал вас максимально долго, добавляйте в воду таблетки активированного угля. Таблетки помогут цветам не вянуть длительное время.

Продлить свежесть цветов в вазе поможет активированный уголь / Фото Pinterest

Фильтровать воду

Активированный уголь можно использовать для фильтрации воды от различных органических частей, а также от дезинфекционных добавок.

Если вода имеет особый неприятный аромат или вкус, стоит позаботиться о фильтрации. Для этого в резервуар положите таблетки активированного угля. На 250 литров воды следует использовать три таблетки активированного угля.

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Спасти растения в горшках

Активированный уголь поможет избавиться плесени или избыточной влаги в почве с растениями. Для этого снимите верхний слой заплесневелой земли, а затем засыпьте измельченные таблетки активированного угля. Это ускорит процесс восстановления.

Освежить обувь

Если вам нужно освежить обувь, а у вас нет времени на ее стирку, положите в любимые кроссовки или туфли активированный уголь. Оставьте на несколько часов, а потом можете использовать обувь по назначению. Заметьте, уголь только маскирует запах на определенный промежуток времени, а не полностью его устраняет, поэтому после этого обуви таки придется постирать.

Используя активированный уголь, можно замаскировать неприятный запах обуви / Фото Infohome

Удобрить почву

Активированный уголь помогает задержать питательные вещества в почве. Кроме этого, таблетки содержат магний, медь и калий, которые являются полезными для всех растений. Для использования таблетки нужно измельчить, а затем посыпать порошком вокруг растений. Чтобы закрепить эффект, почву нужно слегка увлажнить.

Активированный уголь можно использовать как удобрение / Фото Ogorod