Как испечь более полезную версию традиционного медовика: рецепт десерта с детства

Рождественские праздники – это не только салаты, холодец или мясное, это еще и домашние десерты. Один из культовых, который всегда готовили наши бабушки – медовик. Так что самое время напомнить рецепт, хоть и немного модифицированный.

Да, на этот раз расскажем, как приготовить дома диетическую версию медовика. Рецепт адаптировала диетолог Наталья Макиенко. Он идеально подойдет для тех, кто сжигает лишние килограммы.

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Рецепт полезного медовика

Ингредиент для коржей

Мука из полбы или пшеницы твердых сортов – 400 – 450 граммов;

Сироп цикория/рисовый/агавы/кленовый – 30 – 50 граммов;

Сливочное масло 82,5% – 90 – 100 граммов;

Яйца – 2 штуки;

Сода – 0,5 чайной ложки.

Ингредиенты для крема:

Сметана 20% – 450 – 550 граммов;

Мед – 50 – 70 граммов.

Как приготовить медовик:

В кастрюле на слабом огне растопите сливочное масло, добавьте туда сироп и яйца. Все хорошо взбейте вилкой и снимите с плиты. Добавить соду и хорошо перемешать. Затем постепенно добавляйте муку и замесите тесто, которое затем отправьте в холодильник на 30 минут. Достаньте тесто из холодильника и разделите его на 6 – 7 равных частей. Каждую раскатайте в тонкий корж и поставьте выпекать поочередно по 5 – 7 минут. Остатки теста не выбрасывайте, а также поставьте выпекаться. Это будет для посыпки готового медовика. Для крема взбейте миксером или вилкой сметану с медом. Тогда можно собирать торт: корж – слой сметаны – корж и так далее. Верхний корж полейте сметаной, а сверху покрошите остатками выпеченного теста.

Приятного аппетита!

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Медовик / Фото instagram Натали Макиенко

Текст публикации Натальи Макиенко:

Рецепт десерта с детства. Уже догадались о чем я? Сегодня подготовила для вас рецепт вкусного и полезного медовика.

Для лепешек:

Мука из полбы или пшеницы твердых сортов – 400-450 г

Сироп цикория/рисовый/агавы/кленовый – 30-50 г

Сливочное масло 82,5% (можно кокосовое, но другой корж и консистенция) – 90-100 г

Яйца – 2 шт

Сода – ½ ч.л.

Для крема:

Сметана 20% – 450-550 г

Мед (если аллергия, то можно сироп) – 50-70 г

Готовим:

В кастрюле растапливаем сливочное масло на слабом огне, туда же добавляем сироп и яйца – хорошо взбиваем вилкой или венчиком и снимаем с плиты. Добавляем соду и хорошо перемешиваем.

Следующим шагом постепенно, по частям добавляем муку и вымешиваем тесто. В конце месим уже руками.

Скатываем из теста шар и отправляем в холодильник минимум на 30 минут. Можно даже оставить ночью.

Продолжаем.

Разогреваем духовку до 180 градусов, достаем тесто и делим его на 6-7 равных частей. Раскатываем каждую часть в тонкий корж, края можно обрезать по тарелке или форме для выпечки.

Каждый из получившихся лепешек выпекаем в духовке 5-7 минут. Повторяем это с каждым кусочком теста.

Остатки теста тоже раскатываем и выпекаем – будет для посыпки готового медовика.

Следующий шаг.

Взбиваем миксером или вилкой сметану с медом и собираем будущий тортик – лепешку, слой сметаны, снова лепешку и так далее. Верхний корж поливаем сметаной и ломаем в крошку наше тесто из остатков – этими крошками посыпаем сверху.

Получившийся торт лучше убираем часов на 10-12 в холодильник, чтобы дать ему пропитаться.