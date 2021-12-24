Как испечь более полезную версию традиционного медовика: рецепт десерта с детства
Источник:инстаграм Наталии Макиенко
Рождественские праздники – это не только салаты, холодец или мясное, это еще и домашние десерты. Один из культовых, который всегда готовили наши бабушки – медовик. Так что самое время напомнить рецепт, хоть и немного модифицированный.
Да, на этот раз расскажем, как приготовить дома диетическую версию медовика. Рецепт адаптировала диетолог Наталья Макиенко. Он идеально подойдет для тех, кто сжигает лишние килограммы.
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Рецепт полезного медовика
Ингредиент для коржей
- Мука из полбы или пшеницы твердых сортов – 400 – 450 граммов;
- Сироп цикория/рисовый/агавы/кленовый – 30 – 50 граммов;
- Сливочное масло 82,5% – 90 – 100 граммов;
- Яйца – 2 штуки;
- Сода – 0,5 чайной ложки.
Ингредиенты для крема:
- Сметана 20% – 450 – 550 граммов;
- Мед – 50 – 70 граммов.
Как приготовить медовик:
- В кастрюле на слабом огне растопите сливочное масло, добавьте туда сироп и яйца. Все хорошо взбейте вилкой и снимите с плиты. Добавить соду и хорошо перемешать.
- Затем постепенно добавляйте муку и замесите тесто, которое затем отправьте в холодильник на 30 минут.
- Достаньте тесто из холодильника и разделите его на 6 – 7 равных частей. Каждую раскатайте в тонкий корж и поставьте выпекать поочередно по 5 – 7 минут.
- Остатки теста не выбрасывайте, а также поставьте выпекаться. Это будет для посыпки готового медовика.
- Для крема взбейте миксером или вилкой сметану с медом.
- Тогда можно собирать торт: корж – слой сметаны – корж и так далее.
- Верхний корж полейте сметаной, а сверху покрошите остатками выпеченного теста.
Приятного аппетита!
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Медовик / Фото instagram Натали Макиенко
Текст публикации Натальи Макиенко:
Рецепт десерта с детства. Уже догадались о чем я? Сегодня подготовила для вас рецепт вкусного и полезного медовика.
Для лепешек:
Мука из полбы или пшеницы твердых сортов – 400-450 г
Сироп цикория/рисовый/агавы/кленовый – 30-50 г
Сливочное масло 82,5% (можно кокосовое, но другой корж и консистенция) – 90-100 г
Яйца – 2 шт
Сода – ½ ч.л.
Для крема:
Сметана 20% – 450-550 г
Мед (если аллергия, то можно сироп) – 50-70 г
Готовим:
В кастрюле растапливаем сливочное масло на слабом огне, туда же добавляем сироп и яйца – хорошо взбиваем вилкой или венчиком и снимаем с плиты. Добавляем соду и хорошо перемешиваем.
Следующим шагом постепенно, по частям добавляем муку и вымешиваем тесто. В конце месим уже руками.
Скатываем из теста шар и отправляем в холодильник минимум на 30 минут. Можно даже оставить ночью.
Продолжаем.
Разогреваем духовку до 180 градусов, достаем тесто и делим его на 6-7 равных частей. Раскатываем каждую часть в тонкий корж, края можно обрезать по тарелке или форме для выпечки.
Каждый из получившихся лепешек выпекаем в духовке 5-7 минут. Повторяем это с каждым кусочком теста.
Остатки теста тоже раскатываем и выпекаем – будет для посыпки готового медовика.
Следующий шаг.
Взбиваем миксером или вилкой сметану с медом и собираем будущий тортик – лепешку, слой сметаны, снова лепешку и так далее. Верхний корж поливаем сметаной и ломаем в крошку наше тесто из остатков – этими крошками посыпаем сверху.
Получившийся торт лучше убираем часов на 10-12 в холодильник, чтобы дать ему пропитаться.