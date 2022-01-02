Искусственный снег своими руками: 3 легких способа
Источник:5 minutecrafts
Если ваши дети требуют снега, а он до сих пор не выпал, следует попытаться сделать искусственный. Есть несколько интересных способов, о которых мало кто догадывался.
Рассказываем, как сделать искусственный снег 3 способами: из пены для бритья, кукурузного крахмала и пищевой соды. Это хороший способ совместно провести время с детьми.
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Как сделать искусственный снег
Способ 1: пена для бритья
Что вам понадобится:
- пена для бритья;
- пищевая сода;
- большой контейнер.
Искусственный снег из пены для бритья / Фото 5-Minute Crafts
Добавьте в емкость 1 стакан пищевой соды и немного пены для бритья, а затем смешайте все вместе. Вы можете добавить больше крема для бритья, пока в итоге не достигнете смеси, похожей на снег.
Способ 2: кукурузный крахмал
Что вам понадобится:
- 1 пакетик кукурузного крахмала (около 450 граммов);
- 1 стакан кондиционера для волос;
- большой контейнер.
Разместите ингредиенты и хорошо перемешайте. Если смесь кажется липкой, то можно добавить больше кукурузного крахмала. Или если он слишком сух, вы можете добавить больше кондиционера.
Способ 3: Пищевая сода
Что вам понадобится:
- пищевая сода;
- вода;
- большой контейнер.
Шаг 1. Уложите пищевую соду в морозильной камере на ночь или за несколько часов до эксперимента.
Шаг 2. Смешайте 3-4 стакана пищевой соды с очень холодной водой. Количество воды можно определить в соответствии с желаемой смесью снега.
Большее количество воды превращает искусственный снег в слякоть, тогда как порошкообразный снег образуется с помощью меньшего количества воды.
Совет: вы также можете добавить немного соли, если хотите зернистый текстурированный снег.
Искусственный снег из соды / Фото 5-Minute Crafts