Искусственный снег своими руками: 3 легких способа

Если ваши дети требуют снега, а он до сих пор не выпал, следует попытаться сделать искусственный. Есть несколько интересных способов, о которых мало кто догадывался.

Рассказываем, как сделать искусственный снег 3 способами: из пены для бритья, кукурузного крахмала и пищевой соды. Это хороший способ совместно провести время с детьми.

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Как сделать искусственный снег

Способ 1: пена для бритья

Что вам понадобится:

пена для бритья;

пищевая сода;

большой контейнер.



Искусственный снег из пены для бритья / Фото 5-Minute Crafts

Добавьте в емкость 1 стакан пищевой соды и немного пены для бритья, а затем смешайте все вместе. Вы можете добавить больше крема для бритья, пока в итоге не достигнете смеси, похожей на снег.

Способ 2: кукурузный крахмал

Что вам понадобится:

1 пакетик кукурузного крахмала (около 450 граммов);

1 стакан кондиционера для волос;

большой контейнер.

Разместите ингредиенты и хорошо перемешайте. Если смесь кажется липкой, то можно добавить больше кукурузного крахмала. Или если он слишком сух, вы можете добавить больше кондиционера.

Способ 3: Пищевая сода

Что вам понадобится:

пищевая сода;

вода;

большой контейнер.

Шаг 1. Уложите пищевую соду в морозильной камере на ночь или за несколько часов до эксперимента.

Шаг 2. Смешайте 3-4 стакана пищевой соды с очень холодной водой. Количество воды можно определить в соответствии с желаемой смесью снега.

Большее количество воды превращает искусственный снег в слякоть, тогда как порошкообразный снег образуется с помощью меньшего количества воды.

Совет: вы также можете добавить немного соли, если хотите зернистый текстурированный снег.



Искусственный снег из соды / Фото 5-Minute Crafts