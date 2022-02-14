Идея для семейного обеда: как приготовить нежный, но очень сытный суп-пюре из моркови

Морковный суп-пюре можно подавать как горячим, так и холодным, а также приправить любимыми специями. Готовится он легко, быстро и не требует ничего сложного, кроме нескольких ингредиентов.

Морковный суп – идеальное блюдо для любого времени года. Если на этой неделе у вас не хватает времени на приготовление обеда, то это идеальный вариант

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Как приготовить морковный суп-пюре

Ингредиенты :

3 средние морковки;

1 столовая ложка сливочного масла;

полчайной ложки тмина (по желанию);

полчайной ложки куркумы;

1 щепотка паприки (по желанию);

2 столовые ложки жирных сливок (по желанию);

соль и перец по своему вкусу.

Приготовление

Нарежьте морковь кружочками. В большой кастрюле растопите сливочное масло с капелькой растительного масла. Обжарьте морковь примерно 5 – 7 минут, помешивая, чтобы она не пригорела.

Налейте 2 с половиной стакана воды, накройте кастрюлю крышкой и подождите, пока она закипит. Тогда добавьте приправы: соль, перец, куркуму, паприку, тмин. Вы можете изменить их на другие по своему вкусу.

Накройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь и оставьте оставить примерно на 45 минут. Когда морковь станет мягкой, уберите кастрюлю из огня.

Подождите, пока морковь остынет. Затем переложите ее в блендер и взбейте в кремообразную текстуру. Перед подачей добавьте немного жирных сливок, семечек, феты и другое.



Очень вкусный суп-пюре из моркови / Фото Unsplash

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