Британец создает мозаичные портреты прохожих из обычного металлолома

24 июля 2021 , 07:20
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colossal

В основе творчества британского художника Мэтта Смолла лежит концепция, что во всем всегда есть потенциал. Именно поэтому полотном для его портретов становятся куски железа, меди и алюминия, которые люди вынесли на мусор.

Его выразительные и эмоциональные работы символизируют чрезмерное потребление, а также распространенные тенденции общества отвергать то, что считается устаревшим или нежелательным.

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О художнике

  • Смолл родился в 1975 году и с пятилетнего возраста живет в одном доме в северном Лондоне.
  • Художественное ремесло Мэтт получил в Королевском художественном колледже, который окончил в 2000 году.
  • Глубоко укоренившийся в своем районе художник переживает, как институциональная британская социальная система не оставляет места для тех, кто находится на периферии общества.
  • Поэтому своим творчеством он решил подчеркнуть важность каждого человека.
  • Его работы получили премию Viliers David Art Prize и номинированы Национальной портретной галереей.

 

О творчестве

Моделями для портретов Смолла становятся обычные прохожие. Он просто берет камеру, выходит на улицу и снимает своих анонимных натурщиков в их мире.

 

Там же он находит материалы для своих работ, которые включают все, что люди привыкли выбрасывать: от холодильников и прочей бытовой техники до аварийных автомобилей.

Ржавая консервная банка становится тоном на лице. Блестящий металл подчеркивает лоб. Все эти ненужные предметы были включены в то, что сейчас можно оценить, и теперь потенциал этого металлолома может быть реализован,
– говорит художник.

 

Продолжая свою тему повторного использования городских материалов, Смолл часто работает также с краской, которую другие выбросили. Таким образом его произведения становятся продуктом урбанистической среды и состоит из частей, которыми общество пренебрегло.

Женившись на выброшенном предмете и рисуя на нем портрет молодого человека, используя материал для построения мозаичного лицо, я надеюсь, что зритель увидит, что все и все имеет право рассматриваться как ценное и стоящее. Но мы должны это увидеть,
 – резюмирует Смолл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Іванна Кутнів