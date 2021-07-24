Британец создает мозаичные портреты прохожих из обычного металлолома

В основе творчества британского художника Мэтта Смолла лежит концепция, что во всем всегда есть потенциал. Именно поэтому полотном для его портретов становятся куски железа, меди и алюминия, которые люди вынесли на мусор.

Его выразительные и эмоциональные работы символизируют чрезмерное потребление, а также распространенные тенденции общества отвергать то, что считается устаревшим или нежелательным.

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О художнике

Смолл родился в 1975 году и с пятилетнего возраста живет в одном доме в северном Лондоне.

Художественное ремесло Мэтт получил в Королевском художественном колледже, который окончил в 2000 году.

Глубоко укоренившийся в своем районе художник переживает, как институциональная британская социальная система не оставляет места для тех, кто находится на периферии общества.

Поэтому своим творчеством он решил подчеркнуть важность каждого человека.

Его работы получили премию Viliers David Art Prize и номинированы Национальной портретной галереей.

О творчестве

Моделями для портретов Смолла становятся обычные прохожие. Он просто берет камеру, выходит на улицу и снимает своих анонимных натурщиков в их мире.

Там же он находит материалы для своих работ, которые включают все, что люди привыкли выбрасывать: от холодильников и прочей бытовой техники до аварийных автомобилей.

Ржавая консервная банка становится тоном на лице. Блестящий металл подчеркивает лоб. Все эти ненужные предметы были включены в то, что сейчас можно оценить, и теперь потенциал этого металлолома может быть реализован,

– говорит художник.

Продолжая свою тему повторного использования городских материалов, Смолл часто работает также с краской, которую другие выбросили. Таким образом его произведения становятся продуктом урбанистической среды и состоит из частей, которыми общество пренебрегло.

Женившись на выброшенном предмете и рисуя на нем портрет молодого человека, используя материал для построения мозаичного лицо, я надеюсь, что зритель увидит, что все и все имеет право рассматриваться как ценное и стоящее. Но мы должны это увидеть,

– резюмирует Смолл.