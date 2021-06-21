Художница хранит память о родных в милых игрушках – и это может повторить каждый

Британская художница Мэри Макиннес создает "медведей памяти". И использует она для этих игрушек одежду людей, ушедших в мир иной.
Сначала Мэри Маккинес создала игрушки, пытаясь так почтить родственников, ушедших из жизни. Но потом ее работа получила огласку, а многие обратились к девушке за помощью, ведь каждый захотел сохранить воспоминания о родных.
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Художнице отдают старую памятную вещь, которая вызывает у них воспоминания о родных: рубашку, футболку, платье или халат. Мэри превращает эту одежду в мишек, а из остатков ткани создает различные детали или другие игрушки. По ее словам, это очень помогает людям пережить горе и вернуться к жизни.
Мишка, напоминающий о родном человеке / Фото Mary Mac
Каждый такой мишка – уникален, а главное – это утешение, ведь всегда можно обнять игрушку, когда становится грустно.
Из остатков ткани художница делает другие игрушки / Фото Mary Mac
"Медведи памяти": идеи для создания особой игрушки
Памятная игрушка из формы / Фото Mary Mac
Какие красивые мишки из пальто / Фото Mary Mac
Игрушка из костюма родного человека / Фото Mary Mac
Очень милый мишка / Фото Mary Mac
Мишка и другие игрушки из остатков ткани / Фото Mary Mac
Старый кардиган стал хорошим воспоминанием / Фото Mary Mac
Плюшевые игрушки из футболки и рубашки / Фото Mary Mac
Какой милый мишка получился из пиджака и платья / Фото Mary Mac
Такие игрушки вызывают очень теплые воспоминания / Фото Mary Mac