Художница хранит память о родных в милых игрушках – и это может повторить каждый

Британская художница Мэри Макиннес создает "медведей памяти". И использует она для этих игрушек одежду людей, ушедших в мир иной.

Сначала Мэри Маккинес создала игрушки, пытаясь так почтить родственников, ушедших из жизни. Но потом ее работа получила огласку, а многие обратились к девушке за помощью, ведь каждый захотел сохранить воспоминания о родных.

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Художнице отдают старую памятную вещь, которая вызывает у них воспоминания о родных: рубашку, футболку, платье или халат. Мэри превращает эту одежду в мишек, а из остатков ткани создает различные детали или другие игрушки. По ее словам, это очень помогает людям пережить горе и вернуться к жизни.



Мишка, напоминающий о родном человеке / Фото Mary Mac

Каждый такой мишка – уникален, а главное – это утешение, ведь всегда можно обнять игрушку, когда становится грустно.



Из остатков ткани художница делает другие игрушки / Фото Mary Mac

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Памятная игрушка из формы / Фото Mary Mac



Какие красивые мишки из пальто / Фото Mary Mac



Игрушка из костюма родного человека / Фото Mary Mac



Очень милый мишка / Фото Mary Mac



Мишка и другие игрушки из остатков ткани / Фото Mary Mac



Старый кардиган стал хорошим воспоминанием / Фото Mary Mac



Плюшевые игрушки из футболки и рубашки / Фото Mary Mac



Какой милый мишка получился из пиджака и платья / Фото Mary Mac



Такие игрушки вызывают очень теплые воспоминания / Фото Mary Mac